Trois soldats israéliens et un «policier égyptien» tués à la frontière israélo-égyptienne

Trois soldats israéliens, dont une femme, ont été tués par balles samedi 3 juin par un homme armé qui s'était infiltré depuis l'Égypte en territoire israélien. Les Israéliens présentent l'assaillant qui a été abattu comme un « policier égyptien », mais les circonstances de la fusillade sont encore floues : une enquête conjointe israélo-égyptienne a été ouverte.

Avec notre correspondante à Jérusalem, Michel Paul

C’est le premier incident de telle envergure depuis près de 10 ans à la frontière entre Israël et l’Égypte. Un point de passage connu surtout pour la drogue en provenance de la péninsule du Sinaï.

Cela s’est passé près de la localité frontalière de Nitsana. Le contact avec un militaire et une soldate qui patrouillaient dans le secteur a été perdu et ce n’est que cinq heures plus tard que leurs corps ont été retrouvés. L’auteur de l’attaque été localisé : selon Israël, il s’agissait d’un policier égyptien qui a réussi à abattre un autre soldat israélien avant d'être à son tour éliminé.

Un incident tragique et rare, souligné le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu qui a promis toute la lumière sur cette attaque à l’issue d’une enquête menée conjointement avec l’Égypte, pays avec lequel Israël entretient d’excellents rapports sécuritaires.

L’armée israélienne veut déterminer comment l’assaillant a réussi à s’infiltrer en Israël, s’il avait des complices et quelles étaient ses motivations, car un porte-parole militaire a indiqué que des « zones d'ombre » subsistaient.

