Koweït: nouveau scrutin législatif dans un émirat en pleine crise politique

Le Koweït se prépare à voter une nouvelle fois pour élire leurs députés ce mardi 6 juin. Cette monarchie pétrolière du Golfe vit en état de crise politique permanente depuis quelques années.

« Ces élections permettront-elles au Koweït de se sortir du blocage politique ? » s'interrogeait un journal de la région à la veille de ce scrutin. Le septième en un peu plus d'une décennie.

Émirat pétrolier, comptant moins de 5 millions d'habitants, le Koweït est l'un des six états-membres du Conseil de Coopération du Golfe, mais il possède une singularité : un Parlement élu et particulièrement remuant. 50 députés, dont certains n'hésitent pas à se définir comme « opposants ». Un paysage politique qui contraste avec ce qu'on observe en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et dans les autres monarchies voisines du Koweït.

Mais le Koweït reste une monarchie absolue dirigée par la dynastie des al-Sabah et le Parlement ne sort jamais vainqueur de ses bras de fer avec le gouvernement. En mars 2023, la Cour constitutionnelle avait invalidé les élections législatives de 2022, se prononçant en faveur du rétablissement du précédent Parlement, issu du scrutin de 2020. Ces deux législatives avaient été remportées par l'opposition, notamment islamiste. Début avril, la petite monarchie avait formé son septième gouvernement en trois ans, et quelques jours plus tard, l'émir du Koweït avait dissous le Parlement et convoqué de nouvelles législatives. L'opposition, qui avait boycotté les élections pendant dix ans avant 2022 car dénonçant des ingérences de l'exécutif dans le législatif, participera à nouveau au scrutin mardi.

Et dans le pays, beaucoup s'inquiètent des conséquences économiques de cette crise permanente qui entrave toute réforme. Assis sur près de 7% des réserves mondiales de brut, les Koweïtiens se plaignent régulièrement de la détérioration des infrastructures et des services publics dans ce pays de près de 4,5 millions d'habitants.

