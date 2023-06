Liban: le Parlement appelé à élire un nouveau président après sept mois de vacance

Le président du Parlement libanais Nabih Berry a convoqué lundi 5 juin les députés à une séance électorale le 14 juin pour élire un nouveau président de la République. Il s'agira de la douzième séance parlementaire consacrée à l'élection d'un chef de l'État depuis la fin du mandat de Michel Aoun, fin octobre 2022.

La candidature de Jihad Azour à la présidence a regroupé le consensus les principaux partis chrétiens et les blocs parlementaires autres que le Hezbollah et ses alliés. Ici, lors d'un entretien à Dubaï, le 2 mai 2023.

Lors de la séance du 14 juin, deux candidats seront en lice. Le premier, Sleimane Frangié, est un leader maronite du Nord-Liban et est soutenu par le Hezbollah et ses alliés. Le second est Jihad Azour, chef du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI). Il est appuyé par les principaux partis chrétiens et d’autres blocs parlementaires, rapporte notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh.

Le Courant patriotique libre, fondé par Michel Aoun et les Forces libanaises de Samir Geagea, a officialisé dimanche 4 juin son soutien à la candidature de Jihad Azour. Cela après de longues négociations pour barrer la route au candidat du Hezbollah. Celui qui fut également ancien ministre des Finances au Liban (2005-2008) n'a toutefois pas encore annoncé officiellement sa candidature.

Cela ne signifie pas pour autant que le Liban sera doté d’un président le 14 juin après plus de sept mois de vacance à la première magistrature de l’État. Le Hezbollah a mal réagi à la candidature du responsable du FMI, le jugeant trop proche des Américains et le qualifiant de « candidat du défi et de la confrontation [qui] n'ira pas loin », selon le député Hassan Fadlallah.

Risque de défaut de quorum et blocages à l’horizon

Un scénario de déjà-vu se profile donc à l’horizon. À la première séance, les deux tiers des votes, soit 86 députés, sont nécessaires pour élire le président. Or, aucun des deux candidats ne peut obtenir ce score à ce stade.

À la séance suivante, le Hezbollah et ses alliés provoqueront probablement un défaut de quorum pour que Jihad Azour ne soit pas élu avec les 65 voix nécessaires. Le Parlement est profondément divisé entre le camp du Hezbollah pro-iranien et celui qui lui est hostile, et ne parvient pas à s'entendre sur un successeur à Michel Aoun, dont le mandat présidentiel a expiré le 31 octobre.

Le Hezbollah ne dispose pas de la majorité nécessaire au Parlement pour imposer son candidat. Ses adversaires, notamment des partis chrétiens, n'ont pas non plus réussi à imposer leur candidat Michel Moawad. Ce dernier avait été candidat à la présidence, mais il a annoncé dimanche retirer sa candidature et soutenir Jihad Azour.

