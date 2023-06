Syrie: l’opposition tente de parler d’une seule voix et appelle aux négociations avec Damas

L’opposition syrienne unie ce week-end à Genève a appelé dimanche 4 juin à la reprise de pourparlers avec le régime. Déjà minée par les divisions, cette coalition de sept forces politiques tente de parler d’une seule voix pour remédier à son affaiblissement encore plus fort depuis le retour du président syrien Bachar el-Assad à la Ligue arabe.

Des manifestants brandissent le drapeau de l'opposition syrienne lors d'un rassemblement contre la normalisation des relations diplomatiques entre Damas, la Ligue arabe et ses membres, ici à la ville d'Azaz, contrôlée par les rebelles, le 19 mai 2023.

Ils ne s'étaient pas retrouvés depuis près de trois ans et demi. Tout le week-end, les sept composantes de l’opposition syrienne ont enchainé les réunions : il en ressort un document commun.

« Les contextes internationaux, régionaux » et la situation en Syrie « sont propices à la reprise de négociations directes [...] dans le cadre d'un programme et d'un calendrier précis », a estimé dans un communiqué publié dimanche 4 juin le Haut comité des négociations (HCN) qui regroupe les principaux représentants de l'opposition au régime syrien. À l'issue d'une réunion de deux jours à Genève, le HCN a appelé « à soutenir les efforts des Nations unies » pour prendre les mesures nécessaires en vue d'une « solution politique globale », conformément à cette résolution de l'ONU.

« Aujourd’hui, on ne prétend pas représenter tous les Syriens, mais on veut relayer les revendications du peuple, explique Dima Moussa, membre de la coalition syrienne nationale, jointe par RFI. Les Syriens doivent pouvoir choisir leur destin et cela a été entériné en 2015 par une résolution de l’ONU, la 22/54, qui doit nous mener à un processus politique. »

L’opposition appelle donc à reprendre les discussions avec le régime sous l’égide de l’ONU. Mais Bachar el-Assad, de retour dans le giron arabe et donc en position de force, peut-il accepter ? Le HCN a estimé que la réintégration du régime dans le giron arabe comportait « le risque » de voir le régime rejeter toute solution politique. Les pays de la région doivent alors forcer la main sur le président syrien, insiste Dima Moussa :

« Nous devons nous assurer qu’il y a des contreparties à la reprise des relations diplomatiques de la Syrie avec ses voisins. Ils doivent contraindre le régime à se diriger vers une solution politique et obtenir des garanties sur les retours des réfugiés syriens. Un retour qui doit être volontaire, sûr et digne. »

Des nombreux soutiens de l’opposition aux abonnés absents

Mais l’opposition compte ses soutiens. Si le Qatar ou l'Égypte étaient à Genève ce week-end, ni l’Arabie Saoudite, ni les Émirats arabes unis n’ont pas envoyé de délégations. Les deux parrains traditionnels de l’opposition ont repris leurs relations diplomatiques avec la Syrie.

Car l'opposition syrienne a perdu une grande partie de son influence et du soutien dont elle bénéficiait de la part des pays de la région. Dans un contexte régional de rapprochements diplomatiques, la Ligue arabe a réintégré en mai le régime syrien, ostracisé depuis 2011 en raison de la répression en 2011 du soulèvement populaire déclenché dans le sillage des Printemps arabes et qui a dégénéré en guerre civile.

La Turquie, principal soutien des rebelles contrôlant des régions du nord de la Syrie, a également montré des signes de rapprochement avec Bachar el-Assad.

