Le Parlement irakien tente de voter le plus gros budget de son histoire

Après un an et demi à s’appuyer sur une loi d’urgence, le Parlement irakien vote enfin sa loi de finances publiques. Prévu pour être reconduit pendant trois années de suite et éviter une nouvelle paralysie, le texte a cependant créé de nombreux débats. Il aura fallu presque trois mois aux parlementaires pour passer au vote et celui-ci ne semble pas vouloir se terminer.

Audio 01:16

Le Parlement irakien. AFP - -

Texte par : RFI Suivre