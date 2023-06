Le président iranien visite trois «pays amis» en Amérique latine

Le président iranien ultra-conservateur Ebrahim Raïssi se rendra à partir de dimanche 11 juin au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua. Objectif : renforcer les liens avec ces trois pays d'Amérique latine face aux États-Unis, leur adversaire commun.

Iran, Venezuela, Cuba, Nicaragua... point commun entre ces États : tous sont visés par des sanctions américaines.

La République islamique parle d'une visite d'Ebrahim Raïssi dans des « pays amis » où le président iranien accompagné d'une importante délégation doit « développer la coopération économique, politique et scientifique » selon les médias officiels iraniens. Cette visite fait suite à celle du président vénézuélien Maduro à Téhéran l’année dernière et à la récente tournée du chef de la diplomatie iranienne dans la région.

Des accords existent déjà entre Téhéran et ces pays d'Amérique latine, dans les domaines des hydrocarbures ou de produits alimentaires, « mais les quantités échangées sont peu importantes, explique Jonathan Piron, spécialiste de l'Iran pour le centre de recherche belge Etopia. Selon le chercheur, on observe surtout une assistance de Téhéran au Venezuela pour la modernisation de son secteur pétrolier.

« Ce qui est plus important pour l’Iran, c’est l’accès aux banques d’Amérique latine, ce qui peut lui permettre de rompre son isolement et de contourner les sanctions américaines » poursuit Jonathan Piron, qui nuance : « Ces différents pays n’ont pas vraiment les moyens de leur politique. On a surtout des déclarations sur l’anti-impérialisme américain et la volonté de montrer qu’une alliance alternative peut essayer d’émerger ».

L'Iran, isolé, entretient ces alliances et engrange des soutiens, comme celui de Daniel Ortega, président du Nicaragua, qui a déclaré cette année que Téhéran avait « le droit de se doter de l'arme nucléaire », alors que l’Iran assure que son programme nucléaire n’a qu’une vocation civile.

La dernière visite d'un président iranien à Cuba et au Venezuela remonte à 2016, lorsque Hassan Rohani. En 2007, son prédécesseur, Mahmoud Ahmadinejad s’était rendu au Nicaragua.

