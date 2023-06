Liban: quand la crise économique pousse les enfants au travail

REPORTAGE

Ce 12 juin, c'est la Journée internationale contre le travail des enfants. L'occasion d'un focus sur le Liban où la grave crise économique et financière pousse davantage de foyers, de réfugiés syriens ou de Libanais, à faire travailler leurs enfants. La lutte contre le travail des enfants est rendue plus difficile par la hausse de la pauvreté, liée aux conflits ou aux crises.

Avec notre correspondante à Beyrouth, Laure Stephan

Corps frêle, Hassan a 11 ans, il vit en banlieue de Beyrouth. À cause de la crise, ses parents, des Syro-Libanais, l’ont déscolarisé, lui et son frère aujourd’hui âgé de 14 ans. Impossible de payer les transports pour rejoindre l’école publique. Et surtout, leur père, ouvrier, ne parvenait plus à nourrir la famille. Les journées de Hassan riment avec labeur, du matin au soir.

« Je remplis des bidons chez le distributeur d’eau potable où je travaille, et je les charge sur une camionnette. D’autres commis, comme mon frère, la livrent chez les clients. Tous deux, on a commencé à travailler quand on a arrêté d’aller à l’école. Ça aide notre père. Dans l’après-midi, j’ai un second boulot, dans un magasin de charbon. Je n’ai pas le temps de jouer : je finis à dix heures le soir, et après je dors », décrit-il.

Hassan hésite un moment quand on lui demande ce qu’il aimerait faire plus tard. Coiffeur, espère-t-il. Il observe, à hauteur d’enfant, la crise qui sévit au Liban.« On a été scolarisés jusqu’au moment où la monnaie locale a commencé à s’écrouler face au dollar. J’aimais bien l’école : l’arabe, l’anglais. Avec la crise, des gens ont commencé à brûler des pneus, en signe de colère, et dans le quartier, même à côté de notre maison, je vois beaucoup d’enfants travailler : des Syriens, des Libanais. Beaucoup ! », dit-il aussi.

À quelques centaines de mètres du lieu de travail de Hassan, un enfant fait la manche à un rond-point. C’est l’une des autres conséquences de la crise libanaise, la hausse de la mendicité infantile. Au total, 160 millions d’enfants travaillent dans le monde. C'est ce que rappelle l’Organisation internationale du travail, en cette journée de lutte contre l’emploi des moins de quinze ans.

