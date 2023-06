Liban: un Parlement très divisé va tenter d'élire le président

Le Parlement libanais doit se réunir ce mercredi 14 juin pour tenter d'élire un président. Cela fait cinq mois que, divisé sur le sujet, n'a pas tenu de session. L'échéance doit être « l'occasion d'une sortie de crise » et « prise au sérieux », dit le ministère français des Affaires étrangères.

Publicité Lire la suite

Désormais, deux candidats sont en lice. Mais une fumée blanche reste peu probable : la séance de ce mercredi devrait au contraire souligner encore une fois les divisions de la classe politique libanaise.

La première séance du Parlement libanais pour élire un président a eu lieu le 29 septembre. Un mois avant l'échéance du mandat du président sortant, comme le prévoit la constitution. Depuis, onze sessions ont eu lieu. Quatorze noms ont été soumis aux députés.

Et aucun n'a obtenu la majorité nécessaire. Depuis cinq mois, les députés n'essayaient même plus de se mettre d'accord : le président du Parlement ne convoquait plus de séance... poussant deux élus à camper jour et nuit dans l'hémicycle vide pour réclamer la reprise du processus de désignation du chef de l'État.

La séance pourrait tourner court

Ce mercredi, les députés auront le choix entre deux noms : l'ancien ministre Sleiman Frangié, soutenu par le Hezbollah et ses alliés. La France et l'Arabie saoudite semblaient avoir levé leurs objections à son élection, laissant penser qu'une sortie de crise pouvait se dessiner.

Mais l'opposition au puissant parti chiite, elle, a réussi à s'unir et présenter un autre candidat : Jihad Azour, lui aussi ex-ministre et cadre du Fonds Monétaire International (FMI). Ce nom est catégoriquement rejeté par le Hezbollah. Aucun des deux camps n'ayant la majorité nécessaire, la séance du Parlement ce mercredi risque de tourner court. Elle pourrait même ne pas avoir lieu si le Hezbollah provoque un défaut de quorum.

Rappelons que la précédente élection présidentielle au Liban avait duré deux ans. Il avait fallu 46 sessions parlementaires pour parvenir à un compromis entre les différents camps de la classe politique libanaise.

►À lire aussi : Liban: le Parlement appelé à élire un nouveau président après sept mois de vacance

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne