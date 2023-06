Reportage

La criminalité, un fléau qui empire dans la société arabe israélienne

Au sein de la société arabe israélienne, la criminalité et les meurtres sont un fléau. Depuis le début de l’année, plus de 100 personnes ont été tuées par des gangs, victimes de règlement de compte. Le phénomène n’est pas nouveau. Il dure depuis presque deux décennies, et ne fait qu’empirer, sur fond d’inaction de la police israélienne.

Audio 01:28

Des policiers israéliens et des traces de sang dans un lave-auto, sur les lieux où cinq Arabes israéliens ont été abattus dans le village de Yafia, à l'ouest de Nazareth, le 8 juin 2023. © AHMAD GHARABLI / AFP

Texte par : RFI Suivre