Liban: la crise économique accélère la transition énergétique du pays

Cela fait presque quatre ans que les Libanais sont quasiment privés d’électricité produite par le secteur public. Pour se fournir en électricité, les foyers et les entreprises du pays se sont abonnés à des groupes électrogènes privés, mais se sont aussi tournés vers l’énergie solaire, dans un pays dont le taux d’ensoleillement est de 300 jours par an.

De notre correspondant à Beyrouth,

En 2021, l’entreprise d’État Électricité du Liban (EDL), a cessé pendant des mois de fournir les foyers et les entreprises privées en énergie, faute de financement pour l’achat de fuel et de gaz en raison de l’épuisement en devises fortes des réserves de la Banque du Liban. Depuis 2022, EDL produit en moyenne trois heures d’électricité par jour grâce à un million de tonnes de pétrole fourni presque gratuitement par l’Irak. Un accord renouvelé pour l’année prochaine.

Les foyers et les entreprises se sont donc abonnés à des groupes électrogènes privés, appelés générateurs de quartiers, pour se fournir en électricité. Ces générateurs de quartiers ont offert une solution aux Libanais lorsque l’État a complètement cessé la production et la transmission du courant électrique, mais c'est une solution très coûteuse avec un prix moyen de 40 cents le kilowatt/heure. Elle est aussi incertaine en raison des risques de pénuries de mazout, comme cela s’est produit pendant des mois à l’été et à l’automne 2021.

30% des besoins en électricité produits par l'énergie solaire

Depuis cette date, de plus en plus de Libanais ont opté pour l’énergie solaire, moins chère et moins polluante. Aujourd’hui, une grande partie des toits des immeubles et des maisons, dans les villes et les villages, sont recouverts de panneaux photovoltaïques. Et le Liban est l’un des pays où la production d’énergie solaire s’est le plus rapidement développé, notamment ces dix-huit derniers mois. Il suffit de consulter les chiffres relatifs à l’importation du matériel nécessaire à l’installation de cette technologie: l’importation de panneaux photovoltaïques est passée de 54 millions de dollars en 2021 à 930 millions de dollars l’année dernière.

Il s’agit de projets à usage privé, des foyers, des hôpitaux, des écoles, des usines, qui financent par leurs propres moyens et sans aucun soutien de la part de l’État, cette transition énergétique. Mais l’ampleur du phénomène reste importante. Les experts estiment à 1000 mégawatts l’électricité produite aujourd’hui par les panneaux photovoltaïques, soit 30% des besoins du pays.

La capacité solaire installée a été multipliée par dix depuis le début de la crise, il y a bientôt quatre ans. Les experts estiment la taille de ce marché à un milliard de dollars par an. La particularité est que les Libanais investissent aussi dans les moyens de stockage, ce qui leur permet d’avoir de l’électricité 24h/24 et d’être presque entièrement autonome. Résultat: des dizaines de milliers de foyers se sont désabonnés aux générateurs de quartiers et se sont même déconnectés du réseau électrique étatique, surtout depuis qu’EDL a sensiblement augmenté ses tarifs, au début de cette année.

L'installation de nouvelles fermes photovoltaïques

Le ministère de l’Énergie a octroyé des licences pour l’installation de onze fermes photovoltaïques, chacune d’une capacité de 15 mégawatts, dans différentes régions du pays. Certaines collectivités se sont regroupées, surtout dans les régions rurales, pour mettre en commun leurs moyens et effectuer cette transition énergétique.

Sur une plus grande échelle, l’État a envisagé l'installation de trois fermes photovoltaïques totalisant une capacité de 300 mégawatts. Les études ont été achevées et des entreprises locales et étrangères ont exprimé leur intérêt à participer à ces projets. Mais faute de financement à cause de la crise, tout est désormais à l’arrêt.

