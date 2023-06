Iran: il y a 40 ans, la pendaison de dix femmes de la minorité religieuse bahaïe

Histoire

Le 18 juin prochain marque les quarante ans d’un fait méconnu : la pendaison de dix Iraniennes de confession bahaïe, tuées pour ne pas avoir renoncé à leur foi. L’occasion de retracer cette histoire bouleversante, qui résonne avec la soif d’égalité et de liberté du peuple iranien aujourd’hui.

Elles s’appellent Mona, Roya, Simin, Shahin ou Tahereh. Il y a quarante ans, ce fatidique 18 juin 1983, sur ordre des autorités de la République islamique d'Iran, dix femmes de la communauté bahaïe sont forcées de regarder, chacune leur tour, la pendaison de la précédente. Le tableau est glaçant : dix silhouettes exécutées avant l’aube, sans aucun témoin, sur la place Chogan à Chiraz, dans le sud-ouest de l’Iran. Une place sur laquelle d’ordinaire « l’on jouait au polo », raconte Jean-François Bourque, docteur en droit et membre du Bureau des affaires extérieures des bahaïs de France.

Pour commémorer cet événement, la communauté internationale bahaïe, une minorité religieuse monothéiste persécutée en Iran, a lancé au mois de mai la campagne « #Our Story Is One » (« Notre histoire ne fait qu’une ») sur les réseaux sociaux.

Un slogan qui entend symboliser « l’universalité des combats » entre les Iraniens d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que rendre hommage à ces femmes mortes « pour ne pas avoir failli à leurs valeurs », relève Antoine Madelin, directeur du plaidoyer de la Fédération internationale des droits humains (FIDH). Ce hashtag est aussi un appel à la création artistique. Il incite à apporter une contribution en écho à cet épisode du passé, qui résonne avec le soulèvement national actuel, depuis la mort de Mahsa Amini en septembre 2022.

Récit funeste

Grâce à des documents d’archives – photos, lettres, papiers officiels – récupérés par l’organisation de la Communauté internationale bahaïe (BIC) et grâce aux enquêtes des Nations unies ainsi que celles « diligentées par les représentants des familles des victimes », explique Antoine Madelin, il est possible de retracer ce récit funeste.

Fin 1982. L’ayatollah Khomeini est au pouvoir depuis trois ans. À Chiraz, les forces de l’ordre procèdent à une vague d’arrestations d’hommes et femmes bahaïs, majoritairement des jeunes filles. La raison : « Leur implication dans des activités éducatives pour enfants, très importantes pour la communauté bahaïe », invoque Jean-François Bourque. À cette époque, en quelques mois, 200 bahaïs sont exécutés, relate-t-il.

Ces dix femmes, la plupart la vingtaine, et la plus jeune âgée de 17 ans, sont arrêtées puis incarcérées plusieurs mois. Interrogées en prison, les autorités tentent par tous les moyens de les faire renoncer à leurs convictions religieuses. « De ce que l’on sait, ces interrogatoires se terminaient par la question : "Pourquoi vous ne renoncez pas et n’acceptez pas l’islam ?" Or, ces jeunes femmes répondaient : "Mais en tant que bahaïes, nous acceptons l’islam, nous reconnaissons la vérité divine du Coran" », conte Jean-François Bourque. La confession bahaïe repose, en effet, sur une vision d’unité, qui reconnaît toutes les religions et tous les êtres, comme l’explique Hirbod Dehghani-Azar, avocat franco-iranien et membre du collectif Iran Justice.

Pendues pour ne pas avoir abjuré leur foi

À ce jour, nul ne sait comment la décision d’exécuter ces jeunes femmes a été prise. « Le procès a été si expéditif que nous ne savons pas exactement quelles étaient les charges de l’accusation », indique Jean-François Bourque.

Menacées d’exécution si elles n’abjurent par leur foi, les dix Iraniennes refusent malgré tout de mentir. Car selon les préceptes de leur religion, les bahaïs « ne pratiquent pas la dissimulation ». « D’après le témoignage du chauffeur du bus qui les a emmenées sur la place Chogan, ces femmes étaient prêtes à mourir. Elles n’étaient pas tristes, elles avaient l’air heureuses, sereines. Pour lui, c’est comme si elles ne savaient pas qu’elles allaient être tuées », poursuit-il.

Sur le peloton d’exécution, Akhtar, Mahshid et les autres sont pendues une par une, « sans que les familles soient informées de leur sort ». Plus tard, selon le récit qui en est fait, ces dernières ont pu aller voir les corps, mais n’ont pas été autorisées à leur donner une sépulture. On ne sait pas exactement où les dépouilles ont été enterrées, mais d’après Jean-François Bourque, « on pense qu’elles ont été déposées dans un grand cimetière bahaï à Chiraz, qui a ensuite été rasé en 2014 et remplacé par un complexe sportif. »

Le « même combat » pour une société basée sur la liberté et l’égalité

Dans un document rédigé par les bahaïs de France, qui rassemble les propos des proches des victimes, figure le témoignage de Nahid Eshraghi. Sa grande sœur, Roya Eshraghi, 23 ans, et sa mère Ezzat-Janami Eshraghi, 57 ans, ont toutes deux été pendues le 18 juin 1983. Quant au père, il a également été exécuté deux jours auparavant. Nahid est la seule épargnée.

Quand j’appris la nouvelle que ma famille – tous les trois – avait été exécutée, c’est comme si ma tête avait été frappée par une masse. Pendant des jours, il me fut impossible d’avaler quoi que ce soit. Mon corps rejetait tout. J’étais en état de choc. Mais aujourd’hui, je vais mieux, parce que je sais que ma famille a tenu ferme à ses convictions, jusqu’au dernier souffle. Et m’a appris, à moi, à leurs enfants et à des milliers d’autres, que l’on ne doit jamais se soumettre à la tyrannie et à l’injustice, même au prix de la vie. Aux grandes causes, les grands sacrifices. - Nahid Eshraghi

Si ce fait méconnu est commémoré, c’est parce que « ces dix femmes bahaïes ont livré le même combat que le peuple iranien aujourd’hui », affirme l’avocat Hirbod Dehghani-Azar. Une lutte commune pour les libertés individuelles, l’égalité des genres, des religions, et une société « où l’État ne règlemente pas toute la vie et les choix des individus », rapporte Antoine Madelin, directeur du plaidoyer de la FIDH.

La communauté bahaïe persécutée

Car en Iran, « la logique fondamentaliste du régime islamique ne laisse aucune place à la diversité », atteste Antoine Madelin. « Dans la Constitution de la République islamique, certaines religions sont reconnues et d’autres sont proscrites. C’est un pays qui crée statutairement un apartheid de genre et d’ethnies à travers ses pratiques », rappelle Hirbod Dehghani-Azar, du collectif Iran Justice.

À l’heure actuelle, on estime que 300 000 bahaïs résident dans le pays et sont continuellement la cible de discrimination. À travers les décennies, les exemples d’atteintes à leurs droits sont multiples : « Assassinats, arrestations, détentions arbitraires, confiscations de biens, l’impossible accès à l’enseignement supérieur ou encore les obstacles aux démarches administratives », énumère Antoine Madelin.

Des droits balayés par les autorités, rappelant, pour Jean-François Bourque, que ce régime perçoit les minorités « comme une menace et non comme une richesse pour le pays ». Face à ce constat, la campagne « Our Story Is One » souhaite donc célébrer l’union au sein du peuple iranien et l'acceptation de la différence. En hommage aux dix Iraniennes défuntes, les bahaïs de France organisent aussi un événement vendredi 16 juin, au centre national bahaï à Paris.

