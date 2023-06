Israël: dans la rue à Tel Aviv, le rituel du samedi soir se poursuit

Reportage

C'est un rituel du samedi soir qui se poursuit en Israël. Les manifestants ont de nouveau pris le chemin des rues du pays pour protester contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement. Pour la 24ᵉ semaine consécutive. Si la mobilisation marque le pas, la motivation des manifestants reste intacte à Tel Aviv.

Avec notre correspondant en Israël, Léo Bräuer-Potier

La tradition est bien ancrée en manifestation, à chacun et à chacune son drapeau. Celui de Roni est aux couleurs palestiniennes. « Pour nous, dit-il, c'est une grande occasion de mettre en lumière la cause palestinienne. C'est ce qui nous empêche de devenir véritablement une démocratie. C'est pour ça qu'on vient chaque semaine. »

Adi a des drapeaux israéliens, il en distribue à tour de bras, ainsi que des trompettes pour faire du bruit. « Le gouvernement ici est en train de prendre le même chemin que celui en Hongrie, en Pologne, ce qui est dangereux pour la démocratie. Donc, on est là », explique-t-il.

Manifestation contre les projets du gouvernement du Premier ministre Benyamin Netanyahu de refondre le système judiciaire, à Tel Aviv ce samedi 17 juin 2023. AP - Ariel Schalit

Frappé d'une grande cloche, le drapeau de Chara, 38 ans, est jaune. Il représente un mouvement pour les enseignants. « Nous essayons de convaincre les enseignants et les instituteurs de parler plus de démocratie à leurs classes. On reviendra chaque semaine pour les encourager. »

Malgré l'usure créée par plus de vingt semaines consécutives de manifestations, la mobilisation continue d'agglomérer différentes causes. La démocratie est le mot qui les unit. Ce samedi soir 17 juin, ils sont plusieurs dizaines de milliers à battre le pavé dans tout le pays, alors que les négociations sur la réforme judiciaire voulue par Benyamin Netanyahu semblent au point mort.

