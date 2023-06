Les Israéliens plus préoccupés par la hausse des prix que par la réforme judiciaire

En Israël, de nouvelles manifestations sont prévues ce samedi soir contre la réforme judiciaire. Mais un sondage le montre, ce n'est pas le sujet qui affecte le plus les Israéliens : ils se déclarent beaucoup plus touchés par la montée des prix que par le projet de réforme mené par le Premier ministre Netanyahu.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Un sondage publié en cette fin de semaine par Kan, le diffuseur public israélien, le confirme, ce qui préoccupe réellement les Israéliens est le coût de la vie : 59% des personnes interrogées pensent que c’est la priorité la plus importante, bien loin devant la fameuse réforme du système judiciaire qui mobilise pourtant tous les samedis soir des masses d’Israéliens dans les grandes villes du pays. Quelque 11% seulement pensent que cette refonte est le sujet le plus important.

Aucun bloc politique stable

Même au sein de la coalition gouvernementale, une majorité des personnes sondées estiment que c’est l’économie qui pose le plus de problème. Les questions de sécurité qui inquiètent les Israéliens, tels que le nucléaire iranien et les risques d’attentats, sont reléguées au second plan.

Un autre sondage publié par le quotidien au fort tirage Maariv montre que le Premier ministre Benyamin Netanyahu et son parti, le Likoud, sont en très nette perte de vitesse. L’opposition gagne du terrain, selon cette étude. Mais, en cas d’élections, aucun bloc politique ne serait à même de former un gouvernement stable.

