Israël s'affranchit des barrières pour faciliter la construction de ses colonies

Israël va promouvoir, la semaine prochaine, la construction de plus de 4 500 logements dans des colonies de peuplement en Cisjordanie. Et le gouvernement israélien, lors de sa réunion hebdomadaire, a décidé de faciliter la construction dans les implantations israéliennes, en supprimant des barrages bureaucratiques en place depuis 27 ans.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Un processus accéléré pour l'expansion de colonies de peuplement en Cisjordanie et aussi pour la légalisation rétroactive d'avant-postes établis sans autorisation officielle. Et celui qui obtient désormais les pleins pouvoirs en la matière n'est autre que le ministre des Finances Betsalel Smotrich, chef d'un parti d'extrême droite et lui-même habitant dans une colonie de peuplement.

La droite israélienne et les organisations de colons se félicitent. Pour le mouvement colombe La Paix maintenant, ces pouvoirs élargis permettront au ministre de neutraliser toute opposition à la construction en Cisjordanie. De son côté, l'ONG israélienne Yesh Din affirme que cette décision va conférer à Smotrich et à son équipe d'étendre et d'établir des colonies sans aucun contrôle.

La colonie israélienne de Maale Adumim, en Cisjordanie, photographiée ce dimanche 18 juin 2023. AP - Mahmoud Illean

L'autorité palestinienne, de son côté, a décidé de boycotter une réunion de la commission économique conjointe israélo-palestinienne prévue ce lundi 19 juin. La première à être convoquée depuis 2009. D'autres réactions sont à l'étude, indique encore Hussein Al Sheikh, le ministre des Affaires civiles de l'Autorité palestinienne. La semaine prochaine, Israël devrait approuver la construction de 4 560 unités de logement dans plusieurs colonies en Cisjordanie.

