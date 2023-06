Forum franco-saoudien: des secteurs «mûrs pour voir venir des investissements français»

Le prince héritier d'Arabie saoudite est en visite en France, et c'est un signe de plus de la force des relations entre Riyad et Paris. Le Royaume organisait ce lundi 19 juin un Forum de l'investissement franco-saoudien. Cette plateforme vise à renforcer les liens économiques entre les deux pays, au moment où l'Arabie saoudite s'ouvre de plus en plus aux investissements étrangers.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman et le président français Emmanuel Macron, vendredi 16 juin 2023 à l'Élysée, à Paris. AP - Michel Euler

Publicité Lire la suite Il y a des secteurs où les liens économiques franco-saoudiens sont anciens. L'énergie, en premier lieu, avec des acteurs comme Total et EDF qui ont accompagné depuis plusieurs décennies le développement de l'Arabie saoudite. Mais la modernisation en cours du pays offre de nouvelles perspectives, assure Khaled al-Faleh, ministre saoudien de l'Investissement : « Il y avait des secteurs qui n'étaient pas franchement ouverts et qui sont mûrs aujourd'hui pour voir venir des investissements français, et on voit un grand appétit, dans le tourisme, l'espace, la recherche et le développement, l'innovation, la santé... » Ce sont des secteurs qui étaient en sommeil dans l'économie saoudienne de l'ancien temps. En 2022, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint la somme de 11 milliards de dollars. « Et nous n'en sommes qu'au début de la relation franco-saoudienne », pronostique le ministre. Une relation facilitée également par des réformes légales en Arabie saoudite, témoigne Alexandre Katrangi, fondateur de Licorne Gulf, une société d'investissement établie en Arabie saoudite depuis l'an 2000. « Ils ont commencé à changer les lois pour que des étrangers puissent avoir leur propre société, sans obligation d'avoir ce qu'on appelle là-bas un "kafil", un sponsor, explique-t-il. Tout ça a été complètement enlevé, jusqu'à même dans les deux-trois dernières années. Un changement radical et profond sur l'entrée en Arabie saoudite, sur la résidence, les visas, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un pays où n'importe quel entrepreneur peut ouvrir sa propre société, avoir son propre visa de résidence sur cinq ou dix ans. » L'Iran, le Yémen, la Syrie: tous ces revirements géopo de l'Arabie saoudite ces derniers mois s'expliquent par sa volonté de mettre en œuvre la Vision 2030, un vaste plan de modernisation. Alors quelle est cette « nouvelle Arabie »? ⁦@ReportageRFI⁩ https://t.co/DR0nTqMNiT — Guilhem Delteil (@GuilhemDelteil) June 8, 2023 La France est le troisième plus grand investisseur étranger en Arabie saoudite. Mais elle n'est pas la seule à être intéressée par le développement saoudien. Les États-Unis, l'allié traditionnel de Riyad, restent très présents, et d'autres pays, comme la Chine ou l'Inde, ont aussi su tisser des liens forts avec le royaume. >> À lire aussi : Forum sur l'investissement franco-saoudien: faire le point sur les opportunités