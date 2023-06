Territoires palestiniens: fusillade meurtrière près d'une colonie en Cisjordanie occupée

La violence entraîne la violence. Quelque 24 heures après le raid de l'armée israélienne dans la ville de Jénine, qui a coûté la vie à six Palestiniens, des assaillants palestiniens ont mené une attaque meurtrière près d'une colonie, en Cisjordanie occupée. Bilan : quatre morts et quatre blessés. Depuis le début de l'année, les violences ont fait au moins 166 morts côté palestinien, et une vingtaine côté israélien.

Les forces de sécurité israéliennes à côté du corps d'un assaillant, sur les lieux de la fusillade près de la colonie israélienne d'Eli, en Cisjordanie occupée, ce mardi 20 juin 2023. AP - Ohad Zwigenberg

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa Les Palestiniens le répètent inlassablement : « Tant que l'occupation, les violences, la répression se poursuivront, les Israéliens ne pourront pas, eux non plus, vivre en paix. » Attaques, contre-attaques. En janvier dernier déjà, l'année avait débuté sur ce même scénario : raid meurtrier de l'armée israélienne à Jénine, une dizaine de Palestiniens, combattants et civils, tués, et le lendemain, attentat à Jérusalem : sept Israéliens innocents abattus par balle. Cette nouvelle fusillade intervient dans ce même contexte de violences. Une station essence sur la principale route de Cisjordanie occupée. Elle est située près de la colonie israélienne d'Eli. Des assaillants palestiniens ouvrent le feu contre des civils, explique l'armée dans un communiqué. Les victimes sont vraisemblablement israéliennes. L'armée ajoute avoir « neutralisé », l'un des tireurs, et avoir lancé des recherches afin de retrouver « d'autres suspects ». L'extrême droite, au pouvoir en Israël, fulmine. En pleurs au Parlement, une députée du parti Force juive, du ministre de la Sécurité nationale, le radical nationaliste Itamar Ben Gvir, exige le lancement d'une opération militaire d'envergure dans les Territoires palestiniens. >> À lire aussi : Violent raid de l'armée israélienne à Jénine, cinq Palestiniens tués NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI