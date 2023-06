À La Mecque, le «hajj» va retrouver pour la première fois son niveau de fréquentation pré-pandémie

Les fidèles musulmans affluent en Arabie saoudite pour le grand pèlerinage à La Mecque, le hajj, qui commencera officiellement ce dimanche 25 juin avec plus de deux millions de participants, soit autant qu'avant la pandémie de Covid-19 et ses drastiques restrictions sanitaires.

Un des cinq piliers de l'islam, le hajj doit être accompli au moins une fois dans la vie d'un musulman pratiquant qui en a les moyens. Mais, depuis 2020 et la crise sanitaire mondiale, les autorités saoudiennes avaient limité le nombre de visiteurs, relevant progressivement le quota jusqu'à près d'un million l'année dernière.

Fin des restrictions sanitaires

Lieu de naissance de l'islam, la riche monarchie du Golfe, qui abrite les lieux les plus sacrés de cette religion, a levé cette année les restrictions sanitaires sur le nombre et l'âge des pèlerins, qui doivent toutefois être vaccinés. « Plus de deux millions de pèlerins viendront de plus de 160 pays (...) pour le plus grand rassemblement musulman de l'histoire », s'est réjoui Tawfiq Al-Rabiah, le ministre saoudien chargé des Pèlerinages, dans une vidéo diffusée sur Twitter.

En 2019, avant la pandémie, environ 2,5 millions de musulmans avaient participé au hajj. Ces derniers mois, le royaume du Golfe accueillait déjà sans restrictions les fidèles venant effectuer la omra, ou le « petit pèlerinage » de La Mecque, qui peut être réalisé tout au long de l'année.

Rues déjà bondées

Pour le hajj annuel, les rues de la ville sainte sont déjà bondées, les hommes portant pour la plupart l'ihram, deux couches de tissu blanc enveloppant le corps.

Après le pétrole, le tourisme religieux reste une source de revenus essentielle pour l'Arabie saoudite. Avant la pandémie, le hajj et la omra rapportaient environ douze milliards de dollars (10,9 milliards d'euros) par an. De plus en plus soucieuse de diversifier son économie trop dépendante de l'or noir, la richissime monarchie voit plus grand, et espère accueillir trente millions de pèlerins d'ici à 2030.

