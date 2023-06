Cisjordanie: un Palestinien tué par l’armée israélienne au terme d’une semaine sanglante

L’armée israélienne a tué ce samedi matin un Palestinien. Ishaq al-Ajouni avait entre 17 et 18 ans. Il était armé et avait ouvert le feu au checkpoint de Qalandiya, au nord de Jérusalem, blessant légèrement un garde. L’attaque a ensuite été revendiquée par les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, parlant du jeune Palestinien comme « d’un combattant héroïque visant les soldats de l’occupation ».

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

C’est le dernier épisode d’une semaine sanglante et d’un enchainement de violence. Depuis lundi, seize Palestiniens – des combattants, mais aussi des civils et des mineurs – et quatre Israéliens ont été tués dans les Territoires occupés.

Il y a d’abord eu ce raid de l’armée israélienne à Jénine, avec des combats d’une rare violence. Le lendemain, deux Palestiniens armés ont attaqué une station-service à proximité d’une colonie au nord de la Cisjordanie. Dans la soirée, des colons ont attaqué deux villages palestiniens, avant de s’en prendre à un autre le lendemain dans la journée. Mercredi soir, trois Palestiniens ont été tués dans un assassinat ciblé par un drone à Jénine, des méthodes plus vues depuis la seconde Intifada. Jusqu'à cette nouvelle attaque au checkpoint de Qalandiya.

En tout, depuis le début de l’année 2023, au moins 176 Palestiniens, 25 Israéliens ont perdu la vie. Une année qui s’annonce d’ores et déjà record. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a ainsi précisé vendredi que « les derniers meurtres en date, la violence et la rhétorique incendiaire ne servent qu'à plonger les Israéliens et les Palestiniens plus profondément dans l'abîme ».

