Nouvelles manifestations en Israël samedi soir contre la réforme du système judiciaire

Préconisée par le gouvernement d'extrême droite du Premier ministre Benyamin Netanyahu, cette réforme génère des protestations régulièrement massives depuis janvier.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Des rassemblements aux carrefours et dans toutes les grandes villes du pays pour la 25e semaine consécutive. Particulièrement remarqué à Tel Aviv l'ancien Premier ministre et chef d’état-major Ehud Barak qui lance un appel à la résistance non violente :

« Il faut renforcer notre combat et nous diriger vers la désobéissance civile non-violente. C’est la seule voie légitime de protestation pour une population quand son gouvernement œuvre à l’encontre de ses propres valeurs de base. »

Des manifestations qui interviennent à l’issue d’une semaine particulièrement violente en Cisjordanie. Sept morts côté palestinien et quatre morts côté israélien et alors que les attaques de jeunes colons sur des localités palestiniennes se poursuivent pendant la fin de semaine. Et aussi à un moment où les juges du procès de Benyamin Netanyahu proposent un accord entre le parquet et la défense car, affirment-ils, le chef d’accusation de corruption, ne semble pas tenir la route…

Mais pour le journaliste et écrivain Eliezer Yaari, il ne faut pas tenir compte de ces considérations : « Dans le monde et ici, il se produit des événements beaucoup plus graves. Ces manifestations se déroulent depuis six mois. Et donc si Netanyahu est coupable de telle ou telle chose, ce n’est pas vraiment important. »

Démocratie, réclament les manifestants alors que la Knesset devrait reprendre dans les jours qui viennent le débat sur la réforme judiciaire.

