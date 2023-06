Syrie: frappes mortelles sur Idleb

Au moins onze personnes, dont sept civils, ont été tuées et une trentaine d’autres blessées, dimanche 25 juin, dans des frappes aériennes russes et syriennes dans les provinces d’Idleb et de Lattaquié (nord-ouest de la Syrie), selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) et des sources proches des rebelles.

Avec notre correspondant régional, Paul Khalifeh

Les avions russes et syriens ont mené, ce dimanche 25 juin, des raids contre près d’une douzaine de cibles dans la province d’Idleb et le nord de Lattaquié (nord-ouest de la Syrie). Les chasseurs-bombardiers ont attaqué des positions jihadistes de Hayaat Tahrir al-Cham, ancienne branche d’al-Qaïda en Syrie, et du Parti islamique du Turkestan, composé d’éléments radicaux d’Asie centrale et de Chine.

Raids massifs

Cette formation dispose de plusieurs centaines de combattants déployés au nord de la province de Lattaquié, dans des villages désertés par leurs habitants. Les raids aériens de ce dimanche contre cette région sous influence turque sont les plus massifs depuis l’entrée en action de l’aviation russe il y a trois jours, après plus d’un an de calme relatif.

Ville natale de Bachar el-Assad

Les frappes interviennent après des attaques jihadistes aux drones et à l’artillerie, la semaine dernière, contre la ville natale de Bachar el-Assad, Kardaha, à Lattaquié. Deux autres localités avaient été visées par les groupes islamistes à Hama, faisant quatre morts et plusieurs blessés civils. Hayaat Tahrir al-Cham, qui contrôle une grande partie d’Idleb, a évacué ses positions et ses checkpoints dans l’ensemble de la province par crainte de nouveaux raids aériens.

