Reportage

Aïd el-Adha en Jordanie: à Amman, l'ambiance est à la fête

C’est le début de l’Aïd el-Adha, la plus importante fête de l’islam célébrée par plus d’un milliard et demi de musulmans dans le monde. L’Aïd est la commémoration du sacrifice où l’on mange traditionnellement du mouton et marque également la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque. En Jordanie, pays à grande majorité musulman sunnite, les préparatifs battent leur plein.

Audio 01:13

Des fermiers présentent des animaux sacrifiés à vendre, sur un marché aux bestiaux, avant l'Aïd el-Adha, à Amman, en Jordanie, le 26 juin 2023. © Jehad Shelbak / Reuters

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante en Jordanie, Sophie Guignon L’ambiance est à la fête dans le centre-ville d’Amman, la capitale de la Jordanie. Le souk est noir de monde. Les décorations de l’Aïd sont allumées. C’est l’heure des dernières courses en famille pour Suzanne el Saoud, 22 ans. « D’habitude, sur cette période, les gens font le jeûne, et après la prière du coucher du soleil, tout le monde sort. L’Aïd c’est vraiment un beau moment où l'on se rassemble. C’est très joyeux », déclare la jeune femme. Aya Hossou est présentatrice pour une chaîne de télévision locale. Elle organise un jeu concours avec à la clé un agneau à gagner. « On pose aux gens des questions sur l’Aïd el-Adha. Et ceux qui répondent correctement gagnent un mouton. Mais, la plupart des gens répondent juste, j’ai eu 30 gagnants. Mais tout le monde repartira avec un mouton », explique-t-elle. Malgré la foule, la crise économique se fait sentir. Pour Ahmad Mohammad, vendeur de jus de fruits frais, les festivités sont moroses : « Chaque année, on vend de moins en moins. Les gens ont moins d’argent et l’inflation augmente. On voit qu’ils achètent moins que les années précédentes. » Régulièrement secouée par des mouvements sociaux, la Jordanie est sous perfusion du Fonds monétaire international depuis 2020. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI