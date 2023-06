À Bagdad, en Irak, partage et entraide au cœur de l’Aïd el-Adha malgré la hausse des prix

Reportage

Les célébrations de l’Aïd el-Adha ont débuté à l’aube pour les chiites en Irak, marquées par différents rituels tout au long de cette première journée, dont le sacrifice dans certaines familles du mouton. Si le sacrifice de l’animal n’est pas obligatoire, le partager l’est. Dans le pays où la situation économique est compliquée, les fêtes se font sous le signe de la solidarité.

De notre correspondante en Irak, Marie-Charlotte Roupie

Première prière de la journée, à la mosquée chiite Buratha de Bagdad pour célébrer l’Aïd el-Adha. Dattes et pâtisseries s’échangent à l’extérieur. Pour Ahmed Ibrahim, ce partage et l’entraide font partie de la fête : « Soutenir les défavorisés est un des rituels. Cela a commencé avec le prophète Ibrahim quand il a voulu sacrifier son fils, mais Dieu l’a remplacé par un mouton. C’est devenu un rituel musulman ».

Un tiers de la viande d’un mouton sacrifié doit être distribué aux populations défavorisées. C’est la règle. Dans le quartier d’Habibiya, les trottoirs sont envahis d’ovins. Saleh Salem compte respecter la tradition, mais ce n’est pas si facile : « Nous allons sacrifier le mouton et nous irons le distribuer aux familles de notre quartier. Mais maintenant, c'est devenu très cher. Le kilo coûte près de 20 000 dinars. »

Face aux prix trop élevés, d’autres se tournent vers les ONG, comme l’association Henrick, à Sadr City. Elle distribue viande et vêtements. Veuve et mère de sept enfants, Fatma fait la queue. : « Parce que les vêtements sont chers et que mes revenus sont trop bas, je ne peux pas répondre à tous leurs besoins ».

Les dons sont rapidement distribués. L’association note une augmentation du nombre de personnes venant chaque année.

