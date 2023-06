Irak: réouverture de l’Arche de la Victoire à Bagdad à l'occasion de l'Aïd el-Adha

À l’occasion de l’Aïd el-Adha, le gouvernement irakien a décidé de rouvrir au public une zone inaccessible depuis 2003 : l’esplanade des Célébrations, connue pour ses gigantesques arches formées par deux épées tenues par les mains de Saddam Hussein. L’occasion pour de nombreux habitants de Bagdad de redécouvrir les jardins alentours.

De notre correspondante en Irak, Marie-Charlotte Roupie

Malgré la chaleur, c’est une promenade dans le passé que se sont offerts les Irakiens venus visiter l’esplanade dès sa réouverture, comme Mohammed Shaker, sa femme et ses trois enfants. « On se souvient de notre enfance. En 2002, quand j’étais au lycée, j’ai participé à une parade ici. Je me souviens que c’était la dernière parade, la parade d’al-Quds. C’était la dernière. », se souvient-il.

L’immense esplanade des Célébrations avait été agrandie par Saddam Hussein dans les années 1980. Se voulant symbole de sa puissance, deux gigantesques arches composées de sabres entrecroisé, tenus par ses propres mains, se dressent aux extrémités.

Un soldat irakien passe sous le monument de l'Arche de la Victoire, habituellement fermé au public, à Bagdad, le mardi 28 février 2023. © Hadi Mizban / AP

Enas Ramahi venait ici enfant, mais surtout pour les jardins alentours et pour le théâtre et le cinéma, qui viennent, eux aussi, de rouvrir. « Ça fait partie de notre histoire de l’Irak. Nous ne nous souviendrons que des belles choses. Je me souviens de ma sœur, mon père et moi allant au théâtre et quand on ressortait, toutes les lumières illuminaient l’esplanade et il y avait des familles partout. », explique Enas, replongée dans le passé.

Devant le marchand de glace, Hani Hashem lui aussi a accouru : « Nous voulions venir et voir l’esplanade à nouveau parce que pendant 20 ans, nous n’avions pas le droit d’entrer et de la visiter. Donc, je voulais que mes enfants la voient aujourd’hui. »

À Bagdad, où la verdure manque cruellement, la réouverture de cet espace fermé depuis la chute de l’ancien régime, en 2003, fait particulièrement plaisir aux habitants, en cette période de fête.

