Syrie: l'ONU crée un organisme pour faire la lumière sur le sort des disparus depuis 2011

L'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution dans ce sens, malgré l'opposition du régime syrien. Selon l'ONU, plus de 100 000 personnes auraient disparu depuis le début du soulèvement de 2011 et la répression qui a suivi.

C'était une demande des familles : obtenir de l'aide dans leurs recherches pour retrouver des proches disparus après le soulèvement de 2011 qui a abouti à la guerre en Syrie.

De nombreux rapports ont fait état d'arrestations, de tortures dans les prisons du régime et de disparitions donc, face auxquelles les familles se retrouvent souvent démunies.

Olivier Maes, l'ambassadeur du Luxembourg à l'ONU, présentait le projet de résolution ce jeudi 29 juin : « Chaque jour, les familles, en particulier les femmes, sont confrontées à des difficultés administratives et juridiques, à des incertitudes financières et à des traumatismes profonds, alors qu’elles poursuivent la recherche de leurs proches disparus. Nous devons à ces familles d’agir de manière décisive et d’agir maintenant. »

Des années d'attente...

Le nouvel organisme devra notamment coordonner le travail de multiples acteurs sur le terrain, afin de simplifier la tâche des familles qui attendent depuis des années des réponses.

Sans surprise, le régime syrien a rejeté la création de cet organisme indépendant, dénonçant une ingérence dans ses affaires intérieures. Dix autres pays ont également voté contre, dont la Russie, la Chine ou encore l'Iran.

