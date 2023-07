La Jordanie renoue avec le tourisme depuis le début de l’année 2023

Le royaume hachémite a déjà reçu 1,4 million de voyageurs depuis le début de l’année et malgré la chaleur, cet été devrait être une très bonne saison. Les autorités multiplient les liaisons aériennes à bas coût vers Amman, la capitale, afin d’attirer plus de voyageurs. Moins connue que Pétra ou le désert du Wadi Rum mais tout aussi impressionnant, il y a Jérash, « la Pompéi du Moyen-Orient ».

Aujourd’hui, de plus en plus de touristes venus du monde entier foulent les rues de Jérash bordées d’immenses colonnes et de temples.

Avec notre correspondante à Jérash, Sophie Guignon

Des Grecs aux Romains en passant par les Perses et les croisés, Jérash a vu passer de nombreuses civilisations. Aujourd’hui, de plus en plus de touristes venus du monde entier foulent ses rues bordées d’immenses colonnes et admirent ses temples, son amphithéâtre et son arc de triomphe

« On s’aperçoit qu’il n’y a pas que Pétra, il n’y a pas que le Wadi Rum, explique Philippe, un touriste français originaire des Vosges. Je suis très impressionné par ce que je vois aujourd’hui. Je ne m’attendais pas à quelque chose d’aussi grand. C’est vraiment un site immense. » « J’ai l’impression que vraiment ça rivalise avec Pompéi sur la taille du site, mais aussi sur la conservation », ajoute Chantal, également une touriste venue de France.

Après des années difficiles dues à la pandémie de Covid-19 et à l’instabilité aux frontières de la Jordanie, en Israël, en Syrie et en Irak, le royaume hachémite a réussi à tirer son épingle du jeu pour Muneer Bani Bakkar, guide francophone à Jérash : « Tant que le tourisme va bien, ça veut dire qu’on est en paix. On a l’impression qu’on est envahi par les touristes, et ça, c'est bien pour les locaux. Ça donne du travail. On est contents. »

Le tourisme représente 20% du PIB jordanien. Un secteur vital pour lequel le royaume a dépensé 91 millions d’euros en promotion depuis le début de l’année.

