À Jénine, des milliers de déplacés palestiniens après l'assaut de l'armée israélienne

L’armée israélienne poursuit son offensive contre Jénine. Depuis presque 48 heures, cette ville palestinienne subit une opération militaire d’une ampleur presque inédite. La ville a été bombardée. Israël affirme traquer les groupes armés palestiniens. À Jénine, comme presque partout dans les Territoires palestiniens, il y a la ville, mais aussi le camp de réfugiés attenant. Et c’est justement ce camp qui est principalement ciblé par Israël.

Avec notre envoyé spécial à Jénine, Sami Boukhelifa

Une déflagration. Un homme est à terre, tandis qu'un autre appelle au secours. L’ambulance arrive. À son bord, Mohamed, membre du Croissant rouge palestinien, multiplie les interventions depuis 48 heures : « La situation est insoutenable. Tout le monde est une cible potentielle : les enfants, les femmes, les personnes âgées. Tous ceux qui se trouvent ici, sont en danger. Même derrière les murs de votre maison, vous n’êtes pas à l’abri. L’armée d’occupation israélienne est sans pitié ».

Après des tirs sporadiques, les blindés israéliens apparaissent au bout d’une rue. Des jeunes Palestiniens sont là, cagoulés, des pavés dans les mains. Armes dérisoires, face à des soldats suréquipés. Ayman a 18 ans. Il dit défendre sa ville, son pays, la Palestine. « Nous sommes chez nous, à Jénine. On ne bougera pas d’ici. Nous sommes des résistants. Cette ville est palestinienne, et le restera, lance ce jeune homme. Ils ne parviendront pas à briser notre détermination. Ils peuvent déployer leurs chars, déployer tout leur arsenal militaire, tirer des roquettes et des missiles, ça ne changera rien. On ne quittera pas cette terre, qui est la nôtre ».

Une vue de la ville de Jénine pendant les opérations de l'armée israélienne dans la ville, le 4 juillet 2023. REUTERS - MOHAMAD TOROKMAN

Les Israéliens « ont tout détruit »

Non loin de là, à l’hôpital de Jénine, les ambulances arrivent les unes après les autres. À leur bord, des blessés. Selon le ministère palestinien de la Santé, onze Palestiniens ont été tués et 100 blessés, dont 20 sont dans un état grave.

Reportage à l'hôpital de Jénine Sami Boukhelifa

Une fois soignés, ils devront partager leurs chambres avec les familles de déplacés. Près de 3 000 des 18 000 habitants du camp de réfugiés de Jénine ont été déplacés par l’armée israélienne, durant les dernières heures. Certaines ont trouvé refuge dans les écoles de la ville. D’autres, ont dormi ici, au milieu des brancards, comme Oum Baraa : « Les enfants n’ont pas arrêté de crier. Ils étaient terrifiés par les déflagrations. Ma mère est âgée, elle aussi était terrorisée par les bombardements. Les Israéliens tirent sur tout ce qui bouge. Ils ont tout détruit. C’est une catastrophe. »

Selon Oum Baraa, c’est l’armée israélienne qui a exigé le départ des femmes et des enfants, du camp de Jénine. L'objectif de l'armée est d'inspecter toutes les maisons et de traquer les combattants palestiniens. « On est partis dans la précipitation, et on a été séparés en chemin, avec le reste des membres de la famille. Ça tirait dans tous les sens. C’était terrifiant, terrifiant. Être forcé à quitter sa maison, quelle humiliation. Les gens fuyaient, les enfants hurlaient. C’était sauve-qui-peut. Un véritable chaos », se désole Oum Baraa.

Les membres de la famille de Oum Baraa sont éparpillés dans les villages autour de Jénine. Chacun a trouvé refuge, où il pouvait.

