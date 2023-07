Israël: au moins sept blessés dans un attentat à la voiture bélier à Tel-Aviv

Le conducteur d'une voiture a foncé sur des passants avant de tenter de les agresser au couteau, à Tel-Aviv, ce mardi 4 juillet, alors que l'armée israélienne poursuit une opération de grande envergure dans la ville et le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Avec notre correspondant à Tel-Aviv, Michel Paul

L’attaque s’est déroulée dans un quartier résidentiel du nord de Tel-Aviv, aux abords d’un centre commercial. Cela a débuté comme une attaque classique à la voiture bélier sur un trottoir et une piste cyclable. L’assaillant est ensuite sorti de son véhicule et a poignardé des passants avant d’être neutralisé par plusieurs personnes qui se trouvaient sur place, selon l’expression utilisées par les services de police.

On indique que l’auteur de l’attaque est un Palestinien originaire d'Hébron qui se trouvait à Tel-Aviv pour y recevoir des soins médicaux. L’attaque combinée a fait au moins sept blessés, dont trois se trouveraient en situation critique.

Première réaction : le Hamas à Gaza affirme qu’il s’agit d’une réponse aux crimes de l’occupation à Jénine. Le Jihad islamique, de son côté, parle d’un « acte d'héroïsme ». Pour le chef de la police israélienne, il est évident que la motivation de terroristes potentiels va augmenter ces jours-ci à la suite de l’opération militaire à Jénine.

Objectifs atteints à Jénine

L’opération israélienne dans cette ville du nord de la Cisjordanie se poursuit. De sources militaires israéliennes, on indique que l’opération militaire à Jénine, dont le nom de code est « Maison et Jardin », est sur le point de s'achever.

La plupart des objectifs, ajoutent ces mêmes sources, ont été atteints. Plus de 120 Palestiniens ont été arrêtés et des milliers d’autres ont quitté le camp de réfugiés de Jénine pour s’éloigner de la zone des combats. Les forces israéliennes affirment avoir saisi des quantités énormes d’explosifs et d’armement. Et détruit également plusieurs postes de commandement. L’un d’entre eux se trouvait sous une mosquée, affirme un porte-parole israélien.

Coté palestinien, on affirme que l’opération israélienne a fait au moins dix morts et une centaine de blessés, selon des sources hospitalières à Ramallah.

