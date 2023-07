Elizabeth Tsurkov, une citoyenne israélo-russe enlevée en Irak, selon l'État hébreu

Israël annonce que l’une de ses ressortissantes est retenue depuis plusieurs mois par un groupe armé irakien. L’universitaire Elizabeth Tsurkov possède aussi la nationalité russe, ce qui lui a permis de voyager en Irak, et auparavant dans d’autres pays de la région qui n’ont pas signé d’accords de paix avec Israël. Le gouvernement israélien affirme que la chercheuse « est en vie » et qu’il tient l’Irak « pour responsable de sa sécurité ».

© Newlines Institute for Strategy and Policy / AFP

Publicité Lire la suite

Elizabeth Tsurkov est israélienne et elle est aux mains d’un groupe armé proche de l’Iran. Situation potentiellement inextricable pour cause d’hostilité réciproque entre deux grands ennemis régionaux : la République Islamique et l’État hébreu. À Jérusalem, le Bureau du Premier ministre affirme que la chercheuse est retenue par les Kataeb Hezbollah, une milice chiite irakienne totalement alignée sur les positions de Téhéran. « Cette affaire est traitée par les autorités compétentes en Israël », ajoute le communiqué.

Pas de revendication pour l'instant

Aucune revendication n’a cependant été formulée par ce groupe paramilitaire. Et c'est le silence également des autorités de Bagdad, comme de Téhéran.

Sur les réseaux sociaux, la dernière publication d’Elizabeth Tsurkov date du mois de mars. Date à laquelle elle a disparu en Irak, selon le gouvernement israélien. Doctorante à l’université américaine de Princeton, collaboratrice de plusieurs think tanks aux États-Unis, la chercheuse arpente le Moyen-Orient depuis des années, notamment la Syrie dont elle est spécialiste. Elle est arrivée à Bagdad au début du mois de décembre 2022, selon un diplomate en poste en Irak.

À lire aussiDes gardiens de la révolution iraniens tués dans des raids israéliens en Syrie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne