Une mission d'enquête de l'ONU pointe la répression en Iran depuis la mort de Mahsa Amini

Pas de justice pour Mahsa Amini, une répression tous azimuts, et un nouveau serrage de vis sur les droits des femmes. Ce sont, les conclusions de la mission d'enquête de l'ONU sur l'Iran. Elle vient de présenter son premier rapport au Conseil des droits de l'homme. Ce rapport, sans surprise, est à charge pour la République islamique, qui n'a rien cédé depuis le mouvement de contestation né à l'automne dernier après la mort de la jeune femme.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Encore aujourd'hui, on ne sait pas combien de personnes ont été arrêtées en lien avec le mouvement de contestation. Selon le gouvernement iranien, 22 000 détenus ont été graciés. Cela veut dire que bien d'autres sont passés par la prison, ou qu'elles y sont encore. Vingt-six personnes risquent la peine de mort, sept ont déjà été exécutées. Quant au droit des femmes, il est plus menacé que jamais, avec deux textes liberticides sur le voile sur le point de passer devant le Parlement iranien. C'est ce qu'explique la juriste Sara Hossain, qui préside la commission d'enquête.

« Certains châtiments prévus sont clairement inhumains, comme le lynchage. On parle aussi de peines de prison, ce qui serait un cas de détention arbitraire au sens du droit international. Il y a aussi une volonté de privatiser l'application de la loi, avec des personnes dont le travail pourrait être de vérifier que les femmes portent le voile dans un commerce ou dans les transports », dit-elle.

La mission d'enquête souligne aussi le risque de la cybersurveillance. Plusieurs femmes, qui ne portaient pas le voile, auraient ainsi été convoquées devant la police après avoir été repérées par des caméras dans l'espace public.

L'Iran accuse l'occident

L'Iran a réagi en affirmant que les pays occidentaux avaient fomenté les manifestations et que « les terroristes sont entrés en scène ». « Plus de 75 policiers et civils ont été tués par les émeutiers, et plus de 7 000 membres des forces de l'ordre ont été blessées », a déclaré Kazem Gharib Abadi, secrétaire général du Haut Conseil iranien des droits de l'homme.

« La politique de l'Iran face aux émeutes a été d'utiliser les pouvoirs légaux minimaux », a-t-il insisté, tout en qualifiant la mise en place de l'enquête de l'ONU de « politiquement motivée et inacceptable ». Il a affirmé qu'une chaîne de médias sociaux a « diffusé des formations sur la fabrication de bombes » et une autre « a créé plus de 50 000 faux comptes en persan pour agir contre l'Iran », tandis que des chaînes de télévision étrangères « anti-iraniennes » ont fait la promotion de « terroristes notoires dans des interviews ». Kazem Gharib Abadi a également souligné les récentes émeutes contre la violence policière en France

Une contestation inédite, sévèrement réprimée, a éclaté en Iran après la mort en détention le 16 septembre 2022 de Mahsa Amini, une Kurde iranienne âgée de 22 ans, trois jours après son arrestation par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict imposant aux femmes notamment le port du voile. Les 47 membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU avaient voté le 24 novembre la mise en place d'une enquête internationale.

