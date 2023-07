Syrie: faute de volontaires, la France cesse les rapatriements collectifs de femmes de jihadistes

C'est une sensation de tristesse. D'abord, parce que ces enfants, avant tout, sont Français. Ils n'ont pas choisi leur situation. Ils ont surtout subi une décision de leurs parents. Cette décision n’est pas bien compréhensible pour la bonne raison que la France devrait penser, en priorité, à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce qui n'est pas le cas. Et, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de pouvoir aller à l'école, de pouvoir être soigné, d'avoir des amis et ne pas les laisser à l'abandon comme on les laisse actuellement dans une prison à ciel ouvert. Les familles sont dans un désarroi absolument terrible et une incompréhension. Ils ne lâcheront pas parce que tout simplement la nature humaine est ainsi faite. On ne peut pas se défaire comme ça, de notre propre sang. C'est un déchirement terrible pour ces familles.