Iran: attaque meurtrière d'un poste de police à Zahedan, dans le sud-est du pays

Selon les autorités iraniennes, deux membres des forces de l’ordre et quatre assaillants armés ont été tués ce 8 juillet lors de l’attaque d’un commissariat dans la ville de Zahedan, chef-lieu de la province de Sistan-Balouchistan, haut lieu de la contestation contre le pouvoir depuis neuf mois.

L’attaque armée a été menée par quatre assaillants contre le commissariat numéro 16 de Zahedan, non loin de la grande mosquée sunnite de la ville. La mosquée Makki est dirigée par l’influent chef religieux de la minorité musulmane sunnite de la province, Molavi Abdol Hamid.

Les assaillants avaient des grenades et des armes d’attaque, selon le chef du commissariat. Les médias officiels iraniens ont publié des vidéos où l’on entend des tirs nourris de mitraillettes, raconte notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Selon les médias iraniens, le groupe Jaish ol Adl, un groupe sunnite extrémiste, a revendiqué l’attaque de samedi.

Dans un communiqué diffusé samedi sur son site, Molavi Abdol Hamid a condamné « toute manifestation de violence », soulignant qu'il ne savait pas quel groupe ou quelles personnes étaient derrière l'attaque contre le poste de police. « Nous abordons les problèmes de la société par la négociation et la critique constructive, et nous insistons sur le maintien de l'intégrité territoriale et de la sécurité du pays », a-t-il souligné.

Des rassemblements contre le pouvoir

Depuis neuf mois, les fidèles sunnites manifestent chaque vendredi devant cette mosquée en lançant des slogans contre le pouvoir. Molavi Abdol Hamid prononce lui prononce de violents discours contre le pouvoir.

Ces manifestations ont commencé après la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne arrêtée par la police des mœurs à Téhéran. Des dizaines de personnes ont été tuées il y a quarante semaines lors de manifestations devant ce commissariat. Vendredi encore, des centaines de fidèles ont manifesté contre le pouvoir à la sortie de la mosquée du quartier

En septembre dernier, cette zone, ainsi que d’autres endroits de Zahedan, avaient été le théâtre de plusieurs jours de violences meurtrières déclenchées après le viol présumé d’une adolescente, imputé à un policier. Plusieurs membres des forces de sécurité, dont le chef provincial des renseignements des Gardiens de la révolution et des dizaines de personnes, ont été tuées lors de ces violences.

Le Sistan-Baloutchistan frappé par la pauvreté et la sécheresse

Le mouvement de contestation qui a secoué l’Iran pendant plusieurs mois après la mort de Mahsa Amini a fait des centaines de morts. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées avant d’être libérées pour la plupart. Mais, certaines sont toujours détenues.

Le Sistan-Baloutchistan, est l’une des plus pauvres régions d’Iran. Une minorité sunnite vit dans cette région, alors que la majorité des Iraniens sont sunnites. En mai, cinq gardes-frontières iraniens avaient été tués par un groupe armé à Saravan, près de la frontière avec le Pakistan.

La région connaît aussi une sécheresse sans précédent. Depuis plusieurs jours, les habitants de Zahedan n’ont pas d’eau potable, et des tempête de sables ont conduit des centaines de personnes dans les hôpitaux.

