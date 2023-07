Israël: démonstration de force dans les rues des opposants à la réforme judiciaire

Plus de 360 000 manifestants sont descendus dans les rues d'Israël, samedi 8 juillet, pour protester – comme ils le font chaque samedi soir depuis plus de six mois – contre la réforme du système judiciaire. Les rassemblements ont eu lieu dans toutes les grandes villes du pays, alors que le gouvernement israélien veut faire progresser sa réforme de manière unilatérale.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Le mouvement de protestation se poursuit depuis 27 semaines consécutives en Israël, alors que dans les jours qui viennent, plusieurs lois de la réforme judiciaire devraient être mises au vote à la Knesset. Benny Gantz, l’ancien ministre de la Défense et un des chefs de l'opposition israélienne, reste ferme :

« Je crois que c’est quelque chose de très grave. Dans un État démocratique, le gouvernement doit avoir des limites. Et une partie de ces limites, c’est un contrôle du judiciaire. C’est un instrument très important. »

Le mouvement enregistre un regain de mobilisation, notamment à la suite de l'échec des négociations entre la coalition et l’opposition sur un compromis. Dany, qui participe aux manifestations depuis le début, est bien déterminé à poursuivre la lutte :

« Depuis le meurtre de (Yitzhak) Rabin, je n'ai jamais vécu ce qui est en train de se passer. Je ne parle pas de violence. On ne sera pas violent. Mais on ira jusqu'au bout et on mettra le pays à feu et à sang, dans le sens où on sera sur le terrain et on arrêtera de travailler car on sera dans les rues. »

À Tel-Aviv, la police a dégagé par la force les manifestants qui bloquaient le principal axe routier de la ville. Pourtant, souligne Rony Timsit, le mouvement se veut non violent : « Depuis le début des manifestations il y a six mois, il n'y a pas une vitrine qui a été cassée. On vit quelque chose un petit peu différent de ce qui est vécu à Paris. »

Mardi 11 juillet, au moment du vote à la Knesset, les manifestants entendent paralyser l’ensemble du pays.

