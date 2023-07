Irak: coup d'envoi d'un mégaprojet avec TotalEnergies

Le gouvernement irakien a enfin signé un accord avec l’entreprise TotalEnergies, ce lundi 10 juillet, pour un investissement de 27 milliards de dollars de l’entreprise française dans le pays aux vastes ressources pétrolières. C'est la fin de deux ans de suspens.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante en Irak, Marie-Charlotte Roupie

Il s’agit du plus gros investissement étranger en Irak. Le contrat, signé par TotalEnergies, l’engage à investir près de 25 milliards d’euros pour augmenter la production énergétique du pays.

Quatre projets devront voir le jour dans le gouvernorat de Bassora, dans l’extrême sud irakien. Le premier est pétrolier et concerne l’expansion d’une exploitation, qui permettra de produire jusqu’à 210 000 barils par jour. Un projet de récupération de gaz sera aussi et surtout développé. Il s’agira d’exploiter le gaz issu de l’extraction de pétrole, aujourd’hui brûlé dans les torchères, pour le réinjecter dans le réseau et faire fonctionner les centrales électriques. La construction d’une centrale solaire est aussi prévue pour alimenter la région de Bassora.

La signature de ce contrat était très attendue depuis 2021 et est le premier accord passé avec TotalEnergies. Bagdad voit là l’occasion de réduire à long terme sa dépendance à l’Iran pour ses ressources en gaz et de créer un appel d’air pour faire venir de nouveaux investisseurs.

À lire aussiIrak : des partis chiites exhortent Washington à débloquer les fonds irakiens destinés à l’Iran

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne