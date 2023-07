Iran: le rappeur Toomaj Salehi condamné à plus de six ans de prison

Le rappeur Toomaj Salehi, emprisonné depuis le 31 octobre dernier, est devenu l’un des symboles de la révolte contre le régime iranien après la mort de Mahsa Amini le 16 septembre lors de sa détention par la police des mœurs à Téhéran. Le musicien a été condamné à plus de six ans de prison, selon son avocat.

Des personnes tiennent des pancartes portant des portraits du rappeur iranien Toomaj Salehi (à droite), et des portraits d'enfants (à gauche), qui ont été tués lors des manifestations en Iran, lors d'un rassemblement de soutien aux femmes iraniennes à Istanbul, le 26 novembre 2022.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Le tribunal a condamné à cette peine de prison Toomaj Salehi, âgé de 26 ans, pour « corruption sur terre ». En revanche, les accusations d’insulte au guide suprême et relations avec les pays ennemis n’ont pas été retenues contre lui.

Beaucoup prédisaient la peine de mort contre le chanteur qui n’avait cessé d’appeler les jeunes à manifester pour renverser le régime.

Des aveux forcés

Depuis 2020, Toomaj Salehi avait multiplié les chansons pour dénoncer la crise sociale et le pouvoir islamique, mais aussi les journalistes, les cinéastes ou les artistes, accusés de collaborer avec le régime.

Quelques jours après son arrestation, l'agence officielle Irna avait diffusé une vidéo le montrant, bandeau sur les yeux, disant avoir « commis une erreur ». Ses partisans avaient dénoncé des aveux forcés.

Certains sites proches du pouvoir ont affirmé ces derniers jours que Toomaj Salehi avait collaboré avec les autorités, ce qui explique cette peine de prison et non une condamnation plus lourde.

جاناتان ویلکینسون، وزیر منابع طبیعی کانادا و نماینده پارلمان، در پی تلاش‌های کنش‌گران ساکن ونکوور، کفالت سیاسی #توماج_صالحی را به عهده گرفت. او ضمن اشاره به اتهامات و دادگاه‌های ساختگی خواستار آزادی فوری توماج شد.#FreeToomaj pic.twitter.com/TgxmOUdTBP — توماج صالحی🌋 (@OfficialToomaj) July 8, 2023

