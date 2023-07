Le président iranien Ebrahim Raïssi poursuit en Afrique son offensive diplomatique

Kenya, Ouganda et Zimbabwe. Le président iranien Ebrahim Raissi entame ce mardi 11 juillet une tournée dans trois pays africains, une nouvelle étape de l'offensive diplomatique lancée par l'Iran pour trouver de nouveaux alliés sur la scène internationale.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Ce voyage est la première visite d’un président iranien en Afrique depuis 11 ans.

Après le rapprochement avec l’Arabie saoudite et les autres pays arabes du golfe Persique, l’Iran cherche des alliés en Afrique face aux pressions des pays occidentaux.

L’Iran veut développer ses relations économiques avec les pays africains, notamment dans le domaine énergétique.

Téhéran cherche aussi des alliés dans d’autres continents. En juin, le président Raïssi s’est rendu au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba, pour renforcer les relations de l’Iran avec ces trois face aux États-Unis.

Téhéran a parallèlement renforcé ses liens avec la Chine et la Russie dans le cadre d'une stratégie tournée vers l'Est alors que les relations restent tendues avec les Occidentaux, notamment à cause du développement du programme nucléaire, mais aussi balistique et de drones de Téhéran.

L’Iran a rejoint l’Organisation de coopération de Shanghai qui comprend la Chine, la Russie et l’Inde et le président iranien doit se rendre en Afrique du Sud fin août pour participer au sommet des pays membres du groupe BRICS qui cherchent à mettre fin à la domination du dollar dans les relations économiques internationales.

