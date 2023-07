Cisjordanie: en visite à Jénine, Mahmoud Abbas promet de reconstruire le camp de réfugiés

Dix jours après l’opération israélienne à Jénine, le président de l’Autorité palestinienne est en visite dans cette ville régulièrement meurtrie ce mercredi 12 juillet. Il a promis la reconstruction du camp de réfugiés. C’est un rare déplacement de Mahmoud Abbas, qui ne se rend pratiquement jamais dans les villes palestiniennes. Sa dernière visite à Jénine remonte à 2012 et celle d’aujourd’hui se fait sous haute sécurité.

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a promis ce mercredi 12 juillet de reconstruire le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée, visé début juillet par une opération militaire israélienne meurtrière, lors de sa première visite dans la région depuis plus de dix ans. Le camp de Jénine est une « icône de la résistance, de la lutte et du défi », a déclaré Mahmoud Abbas dans un bref discours, acclamé par une foule de partisans.

Un millier d’hommes ont garanti la sécurité du président Mahmoud Abbas. Entre Jénine et Ramallah, où siège l’Autorité palestinienne, il y a à peine 100 km. Pourtant, c’est en hélicoptère, que le président a choisi de se rendre dans cette ville du nord de la Cisjordanie occupée, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa.

À Jénine, l’Autorité palestinienne, ses forces de sécurité se font discrètes. La ville est considérée comme le bastion de la résistance palestinienne, une résistance que l’Autorité palestinienne n’incarne plus depuis longtemps. Pour la population, ses dirigeants, en plus d’être corrompus, sont au service de l’ennemi israélien.

Une défiance par rapport à l'Autorité palestinienne

La semaine dernière, à la suite de l’offensive israélienne meurtrière à Jénine, des représentants de l’Autorité palestinienne ont souhaité assister aux funérailles des civils et des combattants, tués par les troupes d’occupation. Ils ont été chassés par une foule en colère. Ils ont dû quitter Jénine sous les insultes et les sifflets.

Par sa visite ce mercredi, Mahmoud Abbas souhaite envoyer un message fort et important à Jénine, mais aussi aux autres villes palestiniennes : « Je me tiens aux côtés de la population ». Mahmoud Abbas a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des Palestiniens de Jénine, tués par Israël. Il inspecte également les travaux de reconstruction du camp de réfugiés de Jénine, dévasté par l’opération de l’armée israélienne.

Les 3 et 4 juillet, la ville de Jénine et le camp de réfugiés voisin ont été le théâtre d'une opération de 48 heures, la plus importante menée depuis des années par Israël en Cisjordanie. Douze Palestiniens et un soldat israélien ont été tués lors de ce raid qui a mobilisé des centaines de soldats, des drones et des bulldozers de l'armée israélienne, endommageant des dizaines de maisons, d'écoles et de rues.

