La Syrie autorise l'ONU à accéder au principal point de passage de l'aide humanitaire

Le Conseil de sécurité n’avait pas réussi à s’entendre pour maintenir le principal point de passage de l’aide humanitaire en Syrie. Damas a décidé cette semaine de le rouvrir, de son plein gré, pour six mois. Un revirement total du régime de Bachar el-Assad, après dix ans où il avait refusé tout transit par ses frontières.

En rouvrant le point de Bab Al-Hawa pour six mois, Damas perpétue l’arrivée de 85% de l’aide humanitaire.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Damas a surpris à nouveau : après avoir rouvert deux points transfrontaliers suite aux séismes de février, la Syrie a annoncé jeudi 13 juillet laisser le passage principal accessible pour six mois, par lequel transite 85% de l'aide. Au total, ce sont 2,7 millions de Syriens d’Idleb qui pourront encore recevoir de l’aide.

« Le gouvernement de la République arabe syrienne a pris la décision souveraine d’accorder à l’ONU la permission d’utiliser le point transfrontalier de Bab Al-Hawa pour livrer de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin dans le nord-ouest de la Syrie », a annoncé l’ambassadeur syrien Bassam Sabbagh.

Depuis quatre ans, les renouvellements du passage humanitaire faisaient se rejouer régulièrement des bras de fer entre la Russie et le reste du Conseil de sécurité. Depuis lundi, Bab Al-Hawa était fermé, car la Russie avait mis un veto à son prolongement de neuf mois et s’était montrée inébranlable. Seul son projet de six mois supplémentaires était envisageable. Mais comme il attaquait les sanctions imposées à Damas, cela le rendait inacceptable pour les Occidentaux.

Ces derniers, soulagés de voir que l’aide pourra continuer à affluer, sont cependant inquiets que l’ONU, et l’aide qu’ils financent largement, dépendent désormais du bon vouloir de Damas. Des diplomates du Golfe et d’Afrique y voient un signe d’ouverture de plus de Bachar el-Assad, un gage en faveur de sa réhabilitation.

Moscou ne s’est pas exprimé, mais certains pensent que son veto était calculé, pour offrir cette occasion à Damas de récupérer la main sur ce point de passage, et par là même, en finir avec toute supervision du Conseil de sécurité.

