Israël: Benyamin Netanyahu hospitalisé après un malaise en plein shabbat

Le Premier ministre israélien a été hospitalisé samedi 15 juillet après avoir subi un malaise. Benyamin Netanyahu, d'après son entourage, aurait été victime d'un coup de chaleur. On ne sait pas encore s'il devra se faire remplacer dans les jours qui viennent. Et cela, alors que les manifestations reprenaient de plus belle ce soir, comme tous les samedis, dans tout le pays.

La police israélienne, devant l'entrée des urgences du centre médical Sheba, dans la ville de Ramat Gan, ce samedi 15 juillet 2023, après l'hospitalisation du Premier ministre Benyamin Netanyahu. AFP - AHMAD GHARABLI

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul C'est le sujet qui retient l'attention ici. En plein shabbat, le Premier ministre a été transporté depuis son domicile privé à Césarée, dans le nord d'Israël, aux urgences d'un hôpital situé dans le centre du pays, après avoir fait un malaise chez lui. Dans son entourage, on indique que Benyamin Netanyahu se sent bien, à l'heure actuelle. Les médecins ont réalisé un bilan de santé complet. D'après les premiers résultats, M. Netanyahu aurait été victime d'un simple coup de chaleur. Dans une vidéo, le chef du gouvernement incite d'ailleurs les Israéliens à se montrer prudent en ces journées de canicule. L'hospitalisation du Premier ministre israélien suscite un émoi particulier, car on se rappelle ici l'accident vasculaire d'Ariel Sharon, qui avait mis fin à sa carrière à la tête du gouvernement et entraîné sa mort, après un coma qui avait duré pas moins de huit ans. Ce samedi soir, pour la 28e semaine consécutive, on assiste à une forte mobilisation contre la réforme judiciaire. Des manifestations un peu partout dans le pays, notamment dans les grandes villes. La question que posent les médias, c'est de savoir si Benyamin Netanyahu sera en mesure de diriger le Conseil des ministres dimanche matin, ou s'il sera remplacé par son suppléant : Yariv Levin, ministre de la Justice et promoteur du projet de réforme qui divise profondément le pays depuis six mois. À lire aussiIsraël: manifestations après le vote d'une mesure clé de la réforme judiciaire