Iran: la police rétablit les patrouilles contre les femmes non voilées

Dix mois après le décès de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle n'avait pas bien respecté le voile, la police iranienne annonce le rétablissement de patrouilles pour sanctionner les femmes non voilées.

Des femmes voilées et d'autres non, à Téhéran, le 14 mai 2023.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

C'est le porte-parole de la police qui a annoncé la nouvelle. À partir de ce dimanche 16 juillet, des patrouilles de police et des policiers à pied vont contrôler les femmes non voilées. Elles recevront un avertissement pour respecter le voile. Si elles refusent de le faire, elles seront présentées au tribunal.

Les autorités avaient annoncé la dissolution de la police des mœurs.

Le porte-parole de la police n'a pas précisé si les femmes non voilées seront arrêtées ou pas.

Cette annonce intervient alors qu'on est à deux mois du premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, morte en septembre dernier alors qu'elle avait été arrêtée pour mauvais port du voile. Le mouvement de protestation qui avait suivi a fait plusieurs centaines de morts avant de refluer.

Cette annonce intervient aussi alors que le Parlement s'apprête à examiner une nouvelle loi sur le port du voile. Des médias conservateurs ont critiqué cette loi, en affirmant qu'elle était trop faible.

De plus en plus d'Iraniennes, en particulier à Téhéran, mais aussi dans les villes de province, défient le pouvoir et sortent sans voile dans la rue. Certaines jeunes filles portent même des chemises à manches courtes ou des vêtements qui laissent apparaître leur nombril.

