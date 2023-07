En visite en Syrie, le Premier ministre irakien veut renforcer les liens avec son voisin

Le président syrien Bachar el-Assad et le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani ont souligné ce dimanche à Damas la nécessité de renforcer leurs relations bilatérales dans les domaines sécuritaire et économique. Les deux pays partagent une frontière de 600 km en plein désert, ce qui facilite la circulation de cellules du groupe État islamique et le trafic de stupéfiants.

Le président syrien, Bachar el-Assad (dr.) et le Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, donnent une conférence de presse, le 16 juillet, à Damas. © LOUAI BESHARA / AFP

Lors d'une conférence de presse avec Mohamed Chia al-Soudani, Bachar el-Assad a placé le renforcement des efforts conjoints en matière de « lutte contre le terrorisme » au cœur des relations bilatérales entre la Syrie et l'Irak. La visite du Premier ministre irakien à Damas intervient dans le contexte d'une intensification des activités du groupe État islamique dans le désert syrien et dans plusieurs provinces en Irak. L'organisation extrémiste est active des deux côtés de la frontière et ses cellules se déplacent entre les deux pays sans grande difficulté. Les deux dirigeants se sont entendus sur la nécessité de renforcer les échanges d'informations entre leurs services de renseignements respectifs et d'accroitre la surveillance de la frontière. Consolidation de la coopération commerciale Le dossier économique était aussi au menu des entretiens entre Bachar el-Assad et Mohamed Chia al-Soudani. Les deux hommes ont décidé de consolider la coopération dans les domaines du commerce, des transports et de l'industrie. Le Premier ministre irakien a appelé à la levée des sanctions occidentales contre Damas et a exprimé son intention de contribuer au redressement de l'économie syrienne en dépit des restrictions. La question des réfugiés a également été abordée. L'Irak accueille près de 250 000 déplacés syriens, essentiellement originaires des provinces de Hassaké et de Deir Ezzor, où les milices Kurdes et les forces gouvernementales syriennes se partagent le contrôle du terrain. À lire aussiLe ministre syrien des Affaires étrangères en Irak pour renforcer les liens avec son meilleur allié