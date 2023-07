Israël: nouvelle mobilisation contre la réforme de la justice, des milliers de manifestants dans les rues

Israël est de nouveau paralysé ce mardi 18 juillet par des manifestations d’ampleur, à travers le pays, bloquant plusieurs grands axes routiers. La rue reste mobilisée contre le projet de réforme de la justice, voulu par le gouvernement mais qui divise la société. Alors que ses détracteurs dénoncent une réforme « antidémocratique », le gouvernement du Premier ministre Benyamin Netanyahu, défend au contraire « une réforme nécessaire ».

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

À 40 ans, Haïm a comptabilisé 28 semaines de manifestations contre la réforme de la Justice. « Il est temps d’intensifier la mobilisation, et de manifester tous les jours s’il le faut », prêche ce professeur d’université. « Nous le ferons dans le cadre de la loi et nous ne serons pas violents. Le chef de la police s’est exprimé au Parlement affirmant qu’après plusieurs mois de protestation, et alors que des centaines de milliers de personnes sont dans la rue, pas un seul policier n’a été blessé. Notre pouvoir, c’est le pouvoir du peuple, des citoyens, c’est le droit de manifester. Et nous utilisons ce droit, pour lutter pour la liberté. »

Raz, enseigne lui aussi à l’Université hébraïque de Jérusalem. Pour ce professeur de mathématiques, les manifestations sont nécessaires, mais il faut désormais, que toutes les forces vives du pays s’unissent et mettent ce gouvernement « de religieux et d’extrême droite », sous pression. « Il faut une pression économique, une pression de l’armée, et probablement une pression internationale également. Toutes ces actions combinées pourront faire la différence, j’en suis convaincu. D’ailleurs, si je ne l’étais pas, je ne serais pas ici. »

Régulièrement depuis le début de la contestation, les employés de la high tech, des technologies de pointe, un secteur économique clé en Israël, organisent des débrayages. Dans l’armée, les pilotes de combat refusent également de s'entraîner pour protester contre la réforme.

Washington, principal allié de l'État hébreu, se dit préoccupé par la situation, mais sans parvenir à faire reculer le gouvernement israélien. Ce dernier est déterminé à mener sa réforme de la Justice.

