Tournée d'Erdogan dans le Golfe: plusieurs accords signés avec l'Arabie saoudite

Reccep Tayyip Erdogan est attendu aux Émirats arabes unis, troisième et dernière étape de sa tournée dans les pays du Golfe. Accompagné d'une délégation de 200 dirigeants d'entreprises, le président turc a fait une première escale en Arabie saoudite où des accords dans des domaines comme la défense et l'énergie ont été conclus. Pour cette deuxième visite au royaume saoudien, Recep Tayyip Erdogan poursuit la politique de rapprochement initiée il y a plus d'un an.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman. AP - Burhan Ozbilici

