Réforme de la justice en Israël: Benyamin Netanyahu s'en prend à la fronde des réservistes

Le Premier ministre israélien s'est adressé à la nation ce jeudi 20 juillet et a proclamé que la réforme du système judiciaire qu'il mène depuis son retour au pouvoir ne ferait que renforcer la démocratie dans son pays. Benyamin Netanyahu s'en est pris également aux réservistes qui ont décidé de ne plus se porter volontaires pour servir sous les drapeaux. Un mouvement qui prend de l'ampleur et suscite de nombreuses réactions.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu s'en est pris aux réservistes opposés à sa réforme du système judiciaire lors d'une allocution télévisée. Ici, le Premier ministre israélien le 25 juin 2023. via REUTERS - POOL

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul Les propos de Benyamin Netanyahu ne convainquent pas l'opposition. Des dizaines de milliers de manifestations sont descendus dans les rues et ont bloqué plusieurs artères en plusieurs endroits du pays ce jeudi 20 juillet. Benyamin Netanyahu s'en est pris également aux réservistes qui ont décidé de ne plus se porter volontaires pour servir sous les drapeaux. En témoigne, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en Israël et qui est partagé par plusieurs ministres de l'aile droite du gouvernement. Des soldats en difficulté en terrain ennemi demandent le soutien de l'aviation. La réponse des pilotes sur l'appareil de transmission est cinglante :« Êtes-vous en faveur de la réforme judiciaire ? », leur demandent-ils. La fronde des réservistes suit un effet boule de neige. Elle concerne les pilotes de chasse et des officiers supérieurs de l'État-major de l'armée de l'air, mais aussi les réservistes des unités de cyber-technologies et des commandos de choc de la Sayeret Matkal, l'unité ou Benyamin Netanyahu lui-même a servi. « Dans une démocratie, l'armée est sous les ordres du gouvernement » La réaction du Premier ministre est venue ce jeudi 20 juillet dans une déclaration télévisée. L'insubordination met en danger notre sécurité, a-t-il affirmé. « Dans une démocratie, l'armée est sous les ordres du gouvernement. Ce n'est pas l'armée qui dicte sa volonté au gouvernement, dit Benyamin Netanyahu. Si des éléments dans l'armée tentent par des menaces d'agir sur la politique du gouvernement, c'est contraire aux principes de toutes les démocraties. Et s'ils arrivent à mettre à exécution leur menace, c'est la fin de la démocratie, véritablement la fin de la démocratie ! » L'ancien chef du Shin Bet actif jusqu'en 2021 apporte son soutien aux réservistes. Nadav Argaman parle même de coup d'État mené par le gouvernement. Quant à Tamir Pardo, l'ex-patron du Mossad, il estime que Benyamin Netanyahu devrait être traduit en justice si la réforme judiciaire est adoptée. À lire aussiIsraël: à Tel-Aviv, les manifestants hostiles à la réforme de la justice ne désarment pas