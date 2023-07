Israël: des dizaines de milliers de personnes manifestent avant un vote crucial sur la réforme judiciaire

Que ce soit à Jérusalem ou à Tel Aviv, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi, clôturant ainsi une marche historique entre Tel Aviv et Jérusalem. Pour la 29e semaine consécutive, les Israéliens se sont retrouvés sur la rue Kaplan rebaptisée « la place de la démocratie » alors qu’un vote crucial sur la réforme judiciaire doit avoir lieu ce dimanche.

Avec notre correspondante à Tel Aviv, Sharon Aronowicz

Ils étaient seulement des dizaines à quitter Tel Aviv, ils sont plus de 80 000 à être arrivés devant la Knesset ce samedi soir. Et pendant que certains installent leurs tentes devant le Parlement israélien, à Tel Aviv, la rue Kaplan se remplit. « Il y a tellement de gens à Jérusalem et pourtant nous sommes énormément de personnes ici. De tous les âges, des parents avec des jeunes enfants, des bébés dans les bras, mais aussi des personnes âgées avec des déambulateurs, c’est très émouvant », raconte une femme.

Tambour à la taille, mégaphone à la main, Kalanit n’a pas manqué une seule manifestation. Elle est consciente de l’urgence de la situation à quelques jours du vote en 2e et 3e lecture d’une loi phare du projet de réforme judiciaire. Dès dimanche midi à la Knesset, des débats se tiendront sur une mesure de la réforme visant à annuler la possibilité pour la justice israélienne de se prononcer sur le « caractère raisonnable » des décisions du gouvernement. « Une fois que la clause de raisonnabilité sera annulée, cela ouvrira la voie à l'adoption de lois supplémentaires, le gouvernement pourra adopter toutes les lois qu’il souhaite et sans contrôle judiciaire », tance-t-elle.

« Monter vers Jérusalem »

La mobilisation est inédite ce samedi. Pourtant, depuis sept mois, aucun compromis n’a été trouvé et le gouvernement s’apprête à adopter la première loi majeure de la réforme. Kalanit espère que la mobilisation des réservistes de l’armée pourra faire la différence. « Israël, qu'on le veuille ou non, est un pays militaire qui repose sur son armée, elle est essentielle et la défection des réservistes est un message très fort », selon elle. Au moins 1 142 réservistes de l'armée de l'air israélienne ont menacé samedi de suspendre leur service volontaire si la Knesset adopte le projet de loi.

Toute législation appliquée de manière « déraisonnable », « compromettrait ma volonté de continuer à risquer ma vie et me contraindrait, avec une grande tristesse, à suspendre mon service de réserve volontaire », ont-ils estimé dans une déclaration, alors que le conflit israélo-palestinien connait un regain d'intensité.

Pour continuer de faire pression sur le gouvernement, le mouvement anti-réforme appelle les Israéliens à « monter vers Jérusalem » dimanche pour une nouvelle journée de mobilisation aux portes de la Knesset, le Parlement israélien. Des manifestations ont également eu lieu à Beersheva (sud), Herzliya et Kfar Saba au nord de Tel Aviv, selon des images distribuées par les organisateurs.

Que contient cette réforme de la justice ? Avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite revoir les pouvoirs de la Cour suprême. Ainsi, il souhaite inclure une clause « dérogatoire » qui permettrait au Parlement, avec un vote à la majorité simple, d’annuler une décision de la Cour suprême. La réforme propose aussi de retirer les avocats du panel qui est chargé de nommer les juges de la Cour suprême. Aujourd’hui, il est composé par un groupe de juges, de députés et d'avocats du barreau, sous supervision du ministre de la Justice. Le gouvernement souhaite également empêcher les juges d'invoquer le caractère « raisonnable » de certaines décisions politiques. Une volonté motivée par la décision du 18 janvier de la Cour d’invalider la nomination d'Arié Dery comme ministre de l'Intérieur et de la Santé à cause d’une condamnation pour fraude fiscale. La Cour suprême avait jugé cette nomination non « raisonnable », poussant ainsi le Premier ministre à démettre le ministre de ses fonctions. Et enfin, le gouvernement souhaite réduire l’influence des conseillers juridiques dans les ministères car leurs recommandations sont utilisées par les juges de la Cour suprême lorsqu'ils statuent sur la bonne conduite du gouvernement. Le ministre de la Justice souhaite donc qu’elles soient clairement considérées comme des avis non contraignants.

