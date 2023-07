Profanation du Coran: l’Iran hausse le ton et réduit ses relations diplomatiques avec la Suède

Les autorités iraniennes ont décidé de réduire leurs relations diplomatiques avec la Suède pour protester contre la profanation du Coran dans ce pays par un réfugié irakien. Téhéran n’acceptera pas le nouvel ambassadeur suédois, qui devait prendre ses fonctions dans les prochains jours, et n'enverra pas non plus de nouvel ambassadeur dans le pays.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

L'Iran a décidé de monter le ton contre la Suède. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, a affirmé que Téhéran n’acceptera pas le nouvel ambassadeur suédois qui devait prendre ses fonctions dans les prochains jours et n'enverra pas non plus de nouvel ambassadeur en Suède, tant que le gouvernement de ce pays n'agira pas de manière ferme contre la personne qui a brûlé le Coran et ne protégera pas les livres sacrés.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé dans un communiqué que le réfugié irakien qui avait profané le Coran « méritait le pire châtiment ». Il a réclamé que Salwan Momika soit remis à un pays musulman pour être jugé. Allant plus loin, il a dénoncé l'attitude du gouvernement suédois « qui en soutenant ce crime avait adopté une posture de guerre à l'égard du monde islamique et s'est attiré la haine des peuples musulmans », selon lui. Le Parlement iranien a également condamné la profanation du Coran. Vendredi, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer l’autorisation accordée par la Suède à des rassemblements pour profaner le Coran.

Stockholm a été le théâtre de deux profanations du Coran, fin juin puis le 20 juillet, organisées par Salwan Momika, un réfugié irakien. Jeudi, il a piétiné à plusieurs reprises et mis en pièces un exemplaire du livre, sans y mettre le feu comme il l’avait annoncé. La police suédoise avait autorisé le rassemblement au nom de la liberté de réunion. En Irak, des manifestations ont brûlé l’ambassade de Suède. Les diplomates suédois ont quitté la capitale irakienne après cet acte.

Des relations Iran / Suède déjà compliquées

Les relations entre Téhéran et la Suède sont déjà compliquées en raison de la condamnation à la prison à vie de l'Iranien Hamid Nouri pour sa participation aux exécutions des opposants en Iran à la fin de la guerre avec l’Irak. Cette nouvelle affaire va certainement envenimer les relations entre l'Iran et la Suède, mais aussi plus généralement les pays occidentaux.

Les relations entre l’Iran et le monde occidental sont déjà compliquées, en raison du programme nucléaire de Téhéran, ses programmes balistiques et de drones, l’aide fournie par Téhéran à la Russie dans sa guerre avec l’Ukraine, mais aussi la détention d’une vingtaine de ressortissants européens ou de bi-nationaux par Téhéran.

L'Irak de nouveau secouée par des manifestations De nouvelles manifestations ont secoué samedi Bagdad pour dénoncer les profanations du Coran sur fond de tensions diplomatiques, après que la police a dispersé des centaines de partisans de Moqtada Sadr se dirigeant vers l'ambassade du Danemark. Cette dernière manifestation, survenue de nuit, a été provoquée par des informations faisant état de ce qui semble être une profanation du Coran au Danemark. Sur Facebook, le mouvement d'extrême droite Danske Patrioter a ainsi posté vendredi la vidéo d'un homme brûlant apparemment un Coran et piétinant un drapeau irakien.

