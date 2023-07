Entretien exclusif avec Narges Mohammadi, militante des droits humains, emprisonnée en Iran

Témoignage

Journaliste et militante iranienne des droits humains, détenue à la prison d’Evin à Téhéran, Narges Mohammadi, 51 ans, n’hésite pas à dénoncer les exactions du régime islamique même du fond de sa cellule. Lauréate de plusieurs prix internationaux, dont le Prix mondial de la liberté de la presse (2023), le Prix Olof-Palme pour les droits de l’homme (2023), ou encore le Prix Sakharov (2018), elle a répondu, par écrit, aux questions de RFI.

RFI : Comment allez-vous ? Comment se passent vos journées ?

Narges Mohammadi : Évidemment les quatre murs froids et durs de la prison et l’éloignement et la privation de voir mes enfants Kiana et Ali, ainsi que mon vieux père malade ont dérobé une partie des beautés et des plaisirs de ma vie. Parfois, en voyant un moineau ou un papillon tournoyer dans la cour de la prison, je pense à la douceur et la beauté de Kiana. Et le passage d’un pissenlit me plonge dans le souvenir de mon tendre Ali. Je chante pour eux et ravive dans mon esprit l’espoir d’une prochaine rencontre. Les familles des femmes prisonnières viennent voir leurs proches en prison tous les dimanches. Et moi je reste, avec un sentiment d’envie plus étrange que le regret, observatrice de leurs pas pressants. Les mères prisonnières peuvent parler au téléphone avec leurs enfants du samedi au mercredi. Je chasse les mots « ma chère fille », « mon cher garçon » qui volent dans l’air pour me laisser aller à la rêverie.

Subir le vide, le manque, la privation et l’éloignement est difficile. Je crois que le mot « difficile » est trop faible et ne peut rendre compte de cette situation. Mais, pour ses idéaux et ses objectifs, l’être humain est capable d’accepter toute souffrance et malgré elle susciter, expérimenter et diffuser de l’espoir et de la passion pour donner du sens et de l’éclat à sa vie.

La vie en prison est pour moi une forme et une manifestation spécifique de la vie. Je vais bien. Je suis vraiment confiante et je reste active. Dans la semaine, nous organisons différents programmes : la lecture, le sport, visionnage de films, des réunions sur le féminisme, l’analyse de l’actualité. Parfois nous célébrons un anniversaire, organisons une fête, nous chantons et nous dansons.

Je poursuis mes investigations à propos de « la torture blanche » et « les cellules d’isolement ». Une partie de mes efforts en ce qui concerne les droits humains est consacrée à la question « du viol, l’agression et la violence à caractère sexuel » contre les femmes contestataires et opposées au régime commis par des agents de l’État. Je lis en ce moment le livre de Hank Johnston : Qu’est-ce un mouvement social ? Il permet de mieux comprendre le mouvement « Femme, vie, liberté » et saisir d’une manière plus éclairée ses forces et faiblesses.

Mon temps en prison est bien rempli. Les jours se terminent très rapidement et je passe la nuit en espérant voir une autre aube.

Le mouvement « Femme, vie, liberté » a-t-il changé le moral des prisonnières ? A-t-il eu un impact sur l’attitude des gardiens de la prison ?

Je pense que le mouvement « Femme, vie, liberté » a profondément modifié tous les aspects de la vie individuelle et sociale au sein des forces et mouvements sociaux, politiques, culturels et même religieux. Le mouvement révolutionnaire actuel était suffisamment solide pour transformer le paysage des forces politiques et sociales permettant à la société d’évoluer vers une nouvelle situation irréversible, différente du passé, dans laquelle les fondements intellectuels et les orientations socio-culturelles ont évolué, pas seulement en ce qui concerne les droits des femmes, mais aussi par rapport au pouvoir politique à la société, la culture, aux traditions et à la religion. Ce mouvement a placé les femmes dans une position de force déterminante, avant-garde et radicale.

À présent, les femmes ont acquis le pouvoir pour contraindre la société à être attentive aux questions de la violence, la répression, la soumission et la domination contre les femmes et de s’appliquer à reconnaître leurs droits comme la clé de l’accession à la démocratie, la liberté et l’égalité.

Ce mouvement est le résultat des efforts des femmes, y compris les prisonnières politiques et de conscience qui se trouvent actuellement en prison, à l’isolement, et subissent les tortures physiques, psychiques et sexuelles. Nous avons un incomparable sentiment de profonde satisfaction.

J’ai l’impression que ce pour quoi j’ai lutté et pour lequel j’ai perdu mon emploi, mes ressources, ma vie, et d’une certaine manière mes enfants, est maintenant à portée de main. Je cherche à contribuer à un profond changement de la société. Le rôle du « peuple » pour réaliser un changement fondamental et durable en vue d’établir la liberté, la démocratie et l’égalité est capital. Durant 29 ans de lutte sociale, j’ai appris à ne pas négliger l’influence des autres facteurs comme le pouvoir politique, l’ordre international, l’influence des pays étrangers, la situation économique… mais force est de constater que le progrès culturel, l’essor de l’opinion publique et la formation de la volonté de changement sont des facteurs déterminants. C’est ce que l’on constate aisément dans le mouvement « Femmes, vie, liberté ».

Dans un procès intenté contre moi devant le tribunal révolutionnaire de Téhéran en 2016, j’ai été condamnée à 16 ans d’emprisonnement. L’une de mes charges était celle d’avoir des activités féministes et comme preuve le réquisitoire citait mon opposition à la polygamie des hommes. On a aussi montré une photo de moi, copiée sur les réseaux sociaux où j’avais exposé la paume de ma main sur laquelle j’avais écrit « le voile obligatoire = la violence contre la femme ». Le tribunal a estimé que cela était contre le Coran et la Religion sacrée.

Mais aujourd’hui, il est devenu clair en Iran que le voile obligatoire est une violence exercée contre les femmes. Tuer Mahsa Amini parce qu’elle n’était pas correctement voilée ne constitue-t-il pas une violence de la part du pouvoir ?

Aujourd’hui, la prise de conscience par le peuple de l’oppression exercée par le pouvoir contre les femmes en leur imposant le voile obligatoire, en établissant de lois injustes, en encourageant la culture patriarcale … est un progrès prometteur, même si le régime tente de réprimer cette évolution et cet espoir pour conserver son pouvoir fantoche et fragile.

Nous, les femmes prisonnières, soutenons le mouvement « femme, vie, liberté » et sommes fières de ce qui se passe dans les rues de nos villes en Iran. Nos geôliers sont impressionnés par ce mouvement et certains d’entre eux m’ont confié que leurs enfants s’y sont ralliés.

Vous continuez vos actions du fond de votre cellule : lettre à Vaclav Balek, président du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour protester contre la nomination de la République islamique à la présidence du Forum social des droits de l’homme de l’ONU, lettre à l’Union européenne pour dénoncer la situation des prisonniers, des communiqués… Ces actions ne vous mettent-elles pas plus en danger ? Comment les autorités perçoivent vos actions ?

Depuis décembre dernier, cinq procédures ont été déclenchées par le parquet de sûreté d’Evin contre moi dont l’une est actuellement en instance devant la section 29 du tribunal révolutionnaire. Pendant ce temps, j’ai reçu 11 convocations et avertissements. Pour avoir exprimé et diffusé, en mai 2022, une protestation lors de mon incarcération dans la prison de Qarchak, j’ai été condamnée à quinze mois de prison et quatre mois de « nettoyage des rues » à la disposition de la mairie de Téhéran.

La plupart de vos codétenues sont des prisonnières politiques et d’opinion. Quel est leur regard sur vos actions ?

Mes codétenues sont des prisonnières politiques et d’opinion qui sont elles-mêmes emprisonnées depuis des années et le plus souvent approuvent et soutiennent les activités de protestation organisées à l’intérieur de la prison. Vu la poursuite de la politique de répression par le régime, certaines d’entre elles expriment leur inquiétude de voir disparaitre toute mesure de libération à mon égard.

Comment la nomination de la République islamique d’Iran à la présidence du Forum social des droits de l’homme de l’ONU a été perçue dans la prison ? Cette désignation peut-elle désespérer les militants des droits humains du soutien international ?

Par une lettre ouverte j’ai exprimé ma conviction que la désignation de la République islamique d’Iran à la présidence du forum social du Conseil des droits de l’homme des Nations unies est porteuse de contradictions fondamentales, de désespoirs et d’ambigüités.

Ce régime répressif et violent procède de façon flagrante et manifeste à la violation des droits de l’homme, mais obtient la présidence d’un forum mondial dont l’objectif est de promouvoir les droits de l’homme dans le monde.

Pour moi, militante des droits de l’homme condamnée à 32 ans de prison et 154 coups de fouet lors de six procès, cette désignation constitue, du point de vue politique, une erreur stratégique qui accentue le pouvoir d’un « régime religieux despotique et misogyne » et affaiblit la crédibilité des Nations unies et du Conseil des droits de l’homme. Elle représente aussi une trahison à l’égard des droits humains et vide ces derniers de tout contenu élaboré sur le fondement philosophique de « droit » et de « l’homme » et en fait un répugnant instrument d’hypocrisie.

Lorsque la nouvelle de cette désignation nous est parvenue, l’une de mes codétenues m’a demandé : à quoi ça sert que « tu gâches ta vie pour défendre la déclaration des droits de l’homme ? » Pour elle, il n’y avait pas de justification possible pour cette décision du Conseil des droits de l’homme au moment où le régime notoirement connu pour la violation de ces droits réprimait le mouvement en cours pour l’instauration de la démocratie et des libertés.

Je suis fière de mes luttes dans la défense des droits humains, mais j’ai honte pour la décision du Conseil des droits de l’homme.

Comment voyez-vous l’avenir du mouvement « Femme, vie, liberté » qui a été réprimé dans le sang ?

Le mouvement révolutionnaire et la chaine des contestations sociales actuelles en Iran s’appuient sur les forces internes riches des expériences historiques de ces 150 dernières années. Ce mouvement est vaste, son fondement doctrinal est progressiste et ses actions sont créatives, plurielles et ininterrompues. Mais, pour réaliser ses objectifs, il a besoin de l’attention et du soutien de la communauté internationale.

Le peuple iranien tente de bâtir une société civile stable sans laquelle l’instauration de la démocratie et surtout sa viabilité et sa persistance ne semblent pas réalisables. Le peuple iranien est décidé à mettre fin à l’actuel régime despotique religieux. Cette vision, le fruit des combats historiques, est irréversible. Je suis optimiste quant à l’avenir de ce mouvement.

Qu’attendez-vous de la communauté internationale, des Iraniens qui ne sont pas en prison et ceux qui vivent à l’étranger ?

Les contestations et mouvements sociaux en Iran doivent être considérés par la communauté internationale. La société iranienne est à la recherche de changement avec de vastes revendications politiques, sociales et économiques. Les spécialistes des mouvements sociaux sont unanimes pour dire que le renforcement des organisations de la société civile constitue la clé de voûute de la mobilisation. Cela constitue l’un des objectifs des forces sociales en Iran.

En même temps, une plus grande attention des médias internationaux à ce qui se passe en Iran, la mobilisation des institutions internationales de défense des droits, l’intervention des Nations unies, l’implication des pays occidentaux pour obtenir du régime islamique de mettre fin à la répression des militants de la société civile et la libération des prisonniers politiques et d’opinion auront un impact important pour la poursuite du mouvement.

[Traduit du persan]

