Israël: nuit de manifestations et de violences après le vote d'une mesure clé de la réforme de la justice

En Israël, des manifestations ont eu lieu cette nuit du 24 au 25 juillet après le vote par la Knesset de la loi de « raisonnabilité », le premier élément de la réforme judiciaire. Une vingtaine de manifestants ont été blessés, plusieurs policiers ont dû recevoir des soins et on dénombre des dizaines d’arrestations.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Ils sont venus par dizaines de milliers, tout juste quelques heures après l’adoption par la Knesset de la première partie de la réforme judiciaire. À Haïfa, Jérusalem, mais surtout à Tel Aviv où s’est déroulée l’une des manifestations les plus importantes depuis le début de la crise il y a plus de six mois.

Des violences policières pointées du doigt

Des routes ont été bloquées par des barrages de fortune, des pneus incendiés. Et la police, sous les ordres directs du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, le chef de file du parti d’extrême droite Force juive, a tenté de dégager les voies expresses, le Begin à Jérusalem et l’Ayalon à Tel Aviv, à l’aide de la police montée et aussi des canons à eau. Et notamment une invention locale : le Bouache qui projette une eau colorée et pestilentielle sur les manifestants. Dans une banlieue, une voiture a foncé sur des manifestants, faisant quelques blessés légers. Les affrontements ont duré plus de trois heures au milieu de la nuit.

L’opposition critique les violences de la police. Pour l’ancien Premier ministre Ehoud Olmert, Israël entre dans la guerre civile. L’actuel chef du gouvernement Benyamin Netanyahu propose un nouveau dialogue, une offre rejetée à ce stade par l’opposition.

Reportage à Jérusalem Sur un écran géant, les manifestants observent en direct le Parlement israélien approuver la mesure contre laquelle ils se battent sans relâche ces dernières semaines, raconte notre correspondante Sharon Aronowicz. « C’est le début de la fin », affirme Danny. Arbel, 18 ans, est excédé : « C’est tellement frustrant, on s’est tellement battus, on s’investit tellement, et rien ne se passent. Ils passent leur réforme sans tenir compte des citoyens. » Ils avaient manifesté toute la journée à Jérusalem, campé devant la Knesset depuis deux jours et organisé une marche historique de 70km. Le vote est passé mais les rues sont toujours aussi remplies. « Nous n’abandonnerons pas », scandent les manifestants alors qu’ils bloquent un axe routier majeur de Jérusalem, agrippés les uns aux autres, ils tentent de résister à la police qui se fait violente. Finalement, c'est l’odeur nauséabonde - insoutenable - des canons à eau qui les fera céder. Lihi, le visage trempé, ne compte pas baisser les bras : « Je vois comment lentement le gouvernement détruit ce pays. Avec chaque loi, cela se rapproche chaque fois plus de la dictature. Et cela me fait vraiment peur. Je ne vais pas mentir, j'ai pleuré un peu. Mais tout va bien, on va continuer à lutter. »

Un manifestant tient une pancarte comparant le Premier ministre Benyamin Netanyahu au baron de la drogue Pablo Escobar lors d'une manifestation contre les plans du gouvernement de Netanyahu visant à réformer le système judiciaire, à Tel Aviv, lundi 24 juillet 2023. AP - Oded Balilty

