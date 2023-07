Réforme de la justice en Israël: le secteur médical se met en grève

Après l’adoption d’une première partie de la réforme judiciaire, le mouvement de protestation se poursuit en Israël. Ce mardi 25 juillet, les médecins se sont mis en grève.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Les hôpitaux et les dispensaires sont paralysés. Les médecins en Israël se considèrent comme des victimes directes de la réforme du système judiciaire. « Il n’y a pas de soins de santé sans démocratie », proclament-ils. Le cadre législatif que le gouvernement met en place a des incidences sur leurs patients. Et notamment par l’adoption lundi de la loi qui annule la clause de « raisonnabilité ».

Les femmes risquent de ne plus avoir droit à l’avortement, explique une gynécologue. Il suffit pour cela d’une simple décision du ministère de la Santé. Et il n’y aura plus aucun recours possible devant les tribunaux.

À lire aussiNuit de manifestations et de violences après le vote d'une mesure clé de la réforme de la justice

Une pétition contre le gouvernement

Les médecins arabes en Israël sont inquiets pour leur avenir. « Je vais souffrir doublement, estime l’un d’entre eux. En tant que médecin, mais aussi en tant qu’arabe ». Près d’un millier de docteurs ont signé un texte indiquant leur intention de quitter le pays pour s’installer à l’étranger.

Le ministère de la Santé estime que les débrayages des médecins et des professions paramédicales est illégal et demande l’intervention du tribunal du Travail pour les réquisitionner.

À lire aussiRéforme judiciaire en Israël: la mobilisation de ce week-end «a donné un second souffle» à la contestation

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne