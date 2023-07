Syrie: l'effondrement de la livre syrienne pèse lourd dans le budget des Syriens

C’est du jamais-vu depuis le début de la guerre en Syrie. La livre syrienne atteint un nouveau record : le dollar s’échange à plus de 11 000 livres sur le marché noir, alors qu'avant la guerre, un dollar valait 47 livres. La monnaie a donc perdu près de 100% de sa valeur. Et cet effondrement de la livre frappe le quotidien des Syriens.

Sur les marchés d’Alep, le frère Georges Sabba décrit une chute de la monnaie vertigineuse. Celle-ci se répercute sur tous les produits du quotidien : « La viande devient quelque chose d'inaccessible. Il y a un mois, quand nous achetions un kilo de viande, aujourd'hui, il faut multiplier le prix par 1,7. Et ça, c'est un quotidien. »

Un quotidien fait aussi de calculs avec son association des Maristes Bleus, pour continuer la distribution de paniers alimentaires à plus d’un millier de familles : « On est obligé de réduire la quantité pour pouvoir servir les gens convenablement et rester dans ce budget que nous avons fixé. »

La chute de la livre touche tous les secteurs, des produits de consommation aux transports, des prix des médicaments aux tarifs de l’électricité. À Damas, le régime pointe le rôle des sanctions internationales. Mais pour l’économiste Joseph Daher, les raisons de la crise économique sont aussi structurelles :

« Il y a d'abord le déficit commercial de plusieurs milliards de dollars par année : c’est une pression énorme sur la livre. Ensuite, vous avez l'incapacité d’attirer des investissements étrangers mais qui n'est pas simplement due aux sanctions mais à l’environnement syrien de guerre, marqué par un régime prédateur au niveau des ressources financières et qui n’est pas un gage de confiance pour les investisseurs étrangers. »

Depuis son retour dans la ligue arabe en mai 2023, la Syrie mise sur les capitaux des pays du Golfe. Mais à ce jour, rappelle Joseph Daher, aucun investissement n’a été annoncé.

