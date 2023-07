Palestine: Abbas et le chef du Hamas Haniyeh ensemble chez Erdogan avant leur sommet

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh se sont rencontrés mercredi 26 juillet chez le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, a annoncé la présidence turque.

« Le président Erdogan a rencontré le président palestinien Abbas et le chef du bureau politique du Hamas Haniyeh qui sont en visite officielle en Turquie, au siège du palais présidentiel », a rapporté la présidence dans un communiqué.

Aucun détail n'a filtré sur le contenu des échanges. Cette rencontre en Turquie intervient quelques jours avant la réunion prévue dimanche 30 juillet au Caire entre les responsables des différentes factions palestiniennes. La dernière rencontre entre les deux responsables rivaux palestiniens datait du 5 juillet 2022 à Alger : après plusieurs années de brouille, ils avaient été alors réunis par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Mahmoud Abbas avait été reçu mardi après-midi par M. Erdogan avec lequel il avait donné une conférence de presse. M. Erdogan avait assuré à cette occasion que la Turquie continuerait « de soutenir la cause palestinienne par tous les moyens possible ». La Turquie avait vivement condamné début avril les affrontements dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, M. Erdogan estimant qu'Israël avait franchi une « ligne rouge ».

Des rencontres dans un contexte de violences en Cisjordanie occupée

Ankara veut se hisser en médiatrice, estime Hasni Abidi, politologue à l'université de Genève. « Il y a une volonté de la part du président Erdogan, de par la proximité entre son parti politique et le Hamas, de soutenir la cause palestinienne, explique-t-il au micro de Yara Zirba du service international de RFI. Le deuxième élément important, c’est bien sûr la rencontre du Caire... puisqu’il y aura pour la première fois une réunion des chefs de toutes les factions palestiniennes, y compris du Jihad islamique, au Caire. Et une telle rencontre ne peut pas se faire sans une entente entre les deux plus importantes organisations, à savoir l’OLP de monsieur Mahmoud Abbas, et bien sûr, le mouvement Hamas. Je ne pense pas que la rencontre d’Ankara puisse vraiment changer la donne et réconcilier les deux hommes, parce que, évidemment, il y a des agendas divergents entre les deux chefs d’État. La base populaire du Hamas ne soutient plus Mahmoud Abbas et sa politique, à la fois pour les territoires palestiniens, mais aussi à Gaza. »

Ces rencontres de responsables palestiniens interviennent alors que le processus de paix israélo-palestinien est au point mort, dans un contexte de violences en Cisjordanie occupée, les plus importantes depuis des années.

De même, la visite du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu avait été initialement annoncée en Turquie cette fin de semaine avant d'être ajournée. M. Netanyahu est confronté à une grave crise politique et à une grève générale après l'adoption par le Parlement d'une mesure clé d'un projet de réforme judiciaire controversé.

(et avec AFP)

